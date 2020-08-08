На курорте в Турции избита украинская супермодель. На нее и ее друзей напали охранники клуба

Подробной информацией о случившемся Дарья поделилась на Украинском телевидении, там же она показала и записи с камер видеонаблюдения. Дала пояснения она и в своем профиле в Instagram.

"Весь рассказ о том, что произошло в пляжном клубе Момо: 31 июля я, могу друг и группа наших друзей ушли из пляжного клуба (22:30). Я видела, что друг из нашей компании разговаривает с пляжными охранниками Момо, после чего его ударили в лицо. Мой парень пытался разнять драку между моим другом и охранником.

Спустя минут десять пришли охранники из клуба и начали бить всю компанию (включая девушек).

Я кричала, и вдруг ко мне подошел охранник старшего возраста (примерно 60 лет) и начал бить меня по лицу. Я упала на пол и на момент потеряла сознание.

Следующее, что я помню - это то, что я сел а на заднее сидение автомобиля, и тот же самых охранник открыл передние двери и снова ударил меня по лицу, после этого он уехал. Я, мой друг и наши друзья отправились на виллу.

Там у меня начался приступ паники после того, как в автомобильное зеркало я увидела свое окровавленное лицо. Мой парень и его водитель пытались меня успокоить. Я много плакала и кричала.

После того, как я осознала произошедшее, я попросила друга, чтобы он доставил меня в больницу. Врач нас проверил. Затем мы поехали в участок полиции и написали заявление. Сразу же после этого мы уехали из города, сейчас проходит судебный процесс. Вчера мы подали заявление в прокуратуру и надеемся на скорые результаты", - рассказала Дарья.