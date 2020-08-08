Кекавский велозаезд привел к большим пробкам на ближайших дорогах

В связи с проходящим в субботу Кекавским велозаездом образовались большие пробки на всех крупных дорогах вблизи Кекавского кольца, сообщает агентство LETA.
Заторы образовались как на Баусском шоссе у Кекавского кольца, так и на автодороге, которая ведет из Балдоне на Баусское шоссе, а также на Рижской окружной по обеим сторонам Кекавского кольца.
Кроме того, на кольце произошла авария, что еще больше затрудняет движение.
🇱🇻 Liels sastrēgums #Ķekava rotācijas aplī. Avārija un velomarafons. pic.twitter.com/5ISO0dYVDi— BreakingLV (@breakinglv) August 8, 2020
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