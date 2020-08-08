В Юрмале осуждены двое мужчин. Будучи пьяными, они подожгли матрас в здании полиции

Рижский районный суд в Юрмале приговорил к двум годам лишения свободы условно двух мужчин, которые в октябре прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в помещении полиции самоуправления Юрмалы спичками подожгли матрас, сообщает агентство LETA.
Как говорится в публично доступном анонимизированном решении суда, мужчины находились в специально оборудованном помещении в здании муниципальной полиции Юрмалы. В полночь они договорились поджечь матрас, чтобы их быстрее освободили из этих помещений.
Один из мужчин зажег спичку и намеренно бросил ее в направлении матраса, однако спичка в момент броска погасла, после чего мужчина подошел к матрасу, зажег новую спичку, присел у угла матраса и держал спичку, пока не появится пламя. Матрас загорелся, после чего мужчина встал, с той же спичкой подошел к другому углу матраса и зажег и его, однако углы потухли сами по себе. Констатировав это, осужденный зажег еще одну спичку и приложил к углу матраса, ожидая, пока появится пламя, после чего вновь вернулся к другому углу, который уже погас, и вновь попытался его зажечь, но снова неудачно.
Констатировав, что ранее зажженный угол горит открытым пламенем, осужденный взял матрас, развернул его вертикально и отошел. Тогда к матрасу подошел второй осужденный, руками повернул матрас иначе, после чего первый мужчина вновь подошел к зажженному матрасу и повторно повернул его вертикально.
Матрас горел открытым пламенем, а мужчины наблюдали за этим, пока в помещение не пришли сотрудники полиции, которые и устранили возгорание.
Суд приговорил мужчин к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, обоим придется выплатить 79,86 евро за сожженный матрас. Также им установлено проверочное время на два года.
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