В Юрмале осуждены двое мужчин. Будучи пьяными, они подожгли матрас в здании полиции

Один из мужчин зажег спичку и намеренно бросил ее в направлении матраса, однако спичка в момент броска погасла, после чего мужчина подошел к матрасу, зажег новую спичку, присел у угла матраса и держал спичку, пока не появится пламя. Матрас загорелся, после чего мужчина встал, с той же спичкой подошел к другому углу матраса и зажег и его, однако углы потухли сами по себе. Констатировав это, осужденный зажег еще одну спичку и приложил к углу матраса, ожидая, пока появится пламя, после чего вновь вернулся к другому углу, который уже погас, и вновь попытался его зажечь, но снова неудачно.