Во время ограничений Covid-19 в Риге действуют подпольные развлекательные места

О том, что в Риге действуют несколько групп людей, организующих такие вечеринки, первым забил тревогу ведущий латвийский клуб Coyote Fly. В свою очередь совладелец клуба KadagiPiens Гиртс Упитис указал:

"Как только наложили это ограничение до полуночи, обороты упали на 40%. Фактически выходит - нужно работать в минус".

Учитывая желание людей развлекаться и после полуночи, нашелся ряд нелегальных деятелей, однако ни государственная, ни муниципальная полиция активно не выходят на рейды по нелегальным вечеринкам.

Руководитель Coyote Fly Лиене Букбарде указала, что таким образом подрывается вся легальная развлекательная индустрия в Латвии.

Как рассказал "Новостям TV3" посетитель такого подпольного мероприятия, Служба госдоходов (СГД) с такими подпольными мероприятиями ничего поделать не может. Сначала нужно дождаться сообщения от полиции, что ведется хозяйственная деятельность вне разрешенного рабочего времени. И торговля алкогольными напитками незаконна.

В свою очередь представитель СГД Эвита Тейце-Мамая пояснила, что пока что Служба госдоходов от муниципальной полиции не получала информации о таких случаях.

В зависимости от характера конкретного нарушения СГД применяет административное наказание. В случае незаконной торговли алкоголем штрафы могут быть относительно суровыми.

Впрочем, представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис пояснил, что в течение последних недель были начаты несколько административных процессов и работа по обнаружению таких нелегальных развлекательных учреждений продолжится.

Информация о подпольных мероприятиях после полуночи циркулирует как в Facebook, так и в Instagram и в Telegram, и формально посетители таких нелегальных развлекательных мест якобы принимают участие в частных празднованиях.

Однако по словам представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC), если на такое мероприятие приходят незнакомые между собой люди и продаются билеты, это все-таки публичное мероприятие. Аренда помещений также является предоставлением услуги, и это - публичное мероприятие.