Протесты из-за взрыва в Бейруте: демонстранты ворвались в МИД Ливана

Десятки протестующих в Бейруте ворвались в министерство иностранных дел во время демонстрации из-за масштабного взрыва во вторник, унесшего жизни по меньшей мере 158 человек. По данным СМИ, вслед за демонстрантами в здание ведомства зашли военные.

Протестующие штурмуют и другие министерства, поступают сообщения о гибели одного сотрудника служб безопасности.

Взрыв в порту, прогремевший 4 августа, разрушил целые районы города и обострил недовольство ливанцев действующей властью.

Взрывоопасная селитра хранилась на складе в ожидании утилизации с 2014 года и так и не была вывезена. Правительство обещало найти ответственного за это.

Двух министров, которые за последние дни пытались посетить разрушенные районы, прогнали местные жители.

Премьер-министр Ливана в субботу выступил с обращением, в котором заявил, что взрыв произошел из-за коррупции. Он также заявил, что видит выход из кризиса в досрочных выборах.

Что происходит на улицах

Около 5-7 тысяч человек принимают участие в акции протеста, которая включает в себя шествие из одного из самых разрушенных районов города у порта до центральной площади Мучеников. На ней протестующие установили виселицы, выразив таким образом свое мнение о руководстве страны.

Reuters

Стычки протестующих с полицией начались практически сразу. Некоторые демонстранты бросали палки и камни, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями. У здания парламента установлены баррикады, чтобы протестующие не смогли туда попасть.

Однако несколько десятков человек, скандировавших антиправительственные лозунги, сожгли портрет президента Мишеля Ауна и ворвались в министерство иностранных дел и призвали к штурму остальных министерств.

"У нас получилось. Это все наше. Полиция за воротами. Они не смогли остановить нас", - сказала одна из протестующих по имени Ребекка Би-би-си.

По ее словам, в здании находятся около 100 демонстрантов, которые проникли внутрь, так как оно было повреждено во время взрыва во вторник. Она добавила, что протестующие намерены оставаться там как можно дольше и занять другие министерства.

Reuters

Полиция также подтвердила агентству Рейтер, что в центре города стреляли из боевого оружия, однако непонятно, кто именно стрелял.

EPA

По данным Красного Креста, в результате беспорядков уже пострадали по меньшей мере 230 человек.

"После трех дней уборки, разбора обломков и зализывания наших ран [...], пора позволить нашему гневу взорваться и наказать их", - сказал 28-летний активист агентству Франс пресс.

Что известно о взрыве

BBC

Власти Ливана намерены выяснить, не был ли взрыв аммиачной селитры в Бейруте результатом подрыва бомбы или какого-либо еще внешнего вмешательства, заявил президент страны Мишель Аун накануне.

Он также подчеркнул, что не будет обращаться за международной помощью для расследования трагедии - вопреки призывам местных и иностранных организаций, а также президента Франции.

Жертвами взрыва, прогремевшего в Бейруте вечером 4 августа, стали по меньше мере 158 человек, пострадавших - около пяти тысяч. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Взрывная волна нанесла значительные повреждения многим зданиям в городской черте, постройки вблизи от места происшествия полностью уничтожены.