Третий день протестов в Беларуси: люди снова вышли на улицу, отключился интернет

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Уже несколько суток после закрытия избирательных участков в соседней стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.
11 августа. Главное:
- В ночь на 11 августа протесты продолжились. Милиция и ОМОН пустили в ход светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ.
- В ходе протестов в больницы попали более 200 человек, один погиб.
- Судьба многих пропавших журналистов до сих пор неизвестна.
- Светлана Тихановская в безопасности и находится в Литве.
- Во второй день протестов задержаны две тысячи человек
- Оппозиционные Telegram-каналы призывают с 11 августа начать бессрочную забастовку.
Что происходит сейчас?
В центре Минска снова начали собираться жители, власти стянули туда автозаки и водометы, начались первые задержания. По всей стране наблюдаются серьезные неполадки с интернетом. В городах в больших количествах дежурят силовики, но серьезных стычек пока нет.
Текстовая прямая трансляция:
Галерея: Беларусь выбирает президента
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