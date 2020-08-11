"Политика в Беларуси изменится навсегда". Западные СМИ - о выборах, протестах и будущем Лукашенко

В самом сердце Европы тысячи протестующих, несмотря на разрывы светошумовых гранат и слезоточивый газ, снова противостоят авторитарному правлению, пишет Financial Times. Как будут развиваться события в Беларуси в ближайшие дни, предсказать невозможно. Но переломный момент наступил. Бывшая советская республика уже не раз становилась свидетелем сомнительных побед президента Александра Лукашенко. Недовольство людей затем жестоко подавлялось. Но никогда еще желание перемен не было таким ощутимым, а проявление жестокости по отношению к демонстрантам - таким безжалостным.

Моральное и политическое банкротство режима Лукашенко предстало напоказ. Все трое потенциальных претендента на пост были арестованы или лишены права участвовать в воскресных выборах.

Руководители ЕС справедливо осудили нарушения на выборах. Им нужно быть готовыми вновь ввести санкции, даже несмотря на опасения, что это подтолкнет Лукашенко в объятия Владимира Путина. Белорусский лидер проявлял свой циничный талант в умении натравливать Москву и Брюссель друг против друга, при этом любые предлагаемые им демократические уступки носят лишь косметический характер. Неспособность к решительным действиям подорвет приверженность ЕС демократическим ценностям, пишет FT.

Если события будут развиваться так, что власть Лукашенко окажется под угрозой, западным столицам необходимо будет оказать поддержку оппозиции для проведении свободных выборов. Но, как и во время украинских событий 2014 года, им придется решить, насколько они готовы противостоять российскому президенту Владимиру Путину. Путин недолюбливает Лукашенко, но не захочет, чтобы Беларусь ускользнула из сферы влияния Москвы, а стареющий авторитарный политик был смещен.

Однако более важным является желание белорусского общества установить систему и власть, которые будут соответствовать их стремлению к свободе и плюрализму. Это не вопрос втягивания Беларуси в западный "лагерь". Речь идет об отказе от дискредитировавшего себя режима в интересах народа страны, полагает издание.

"Политика изменится навсегда"

Нет никаких сомнений, что события, разворачивающиеся в Минске, навсегда изменят политику в Беларуси и статус Александра Лукашенко, который потратил четверть века на создание политического бренда, основанного на стабильности, пишет Guardian.

Пока неясно, будет ли новая политическая эра, которая последует за протестами, эпохой динамичных изменений и нового правительства, или же станет эпохой продолжительных и кровавых репрессий.

Протестующие в Минске EPA

"Вся страна по сути объединилась в своем возмущении", - цитирует издание бывшего посла Британии в Беларуси Найджела Гулд-Дэвиса, ныне работающего в Международном институте стратегических исследований. Он сравнил происходящее там сейчас с революциями 1989 года, которые низвергли коммунистические режимы по всей Европе.