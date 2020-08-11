Как жить без зависимости от приложений Google

Неоспоримо интересные приложения, но у них есть не менее интересные и ничуть не хуже альтернативы в виде Here Maps и Microsoft Translator. Они хорошо работают и образцово выполняют ключевые функции. Не скрою, что, вернувшись к своему старому телефону, я снова начал использовать Google Maps, Translate и другие приложения, хотя единственная аппликация, дефицит которой я по-настоящему ощутил - это Photos. Это очень полезная функция, но она немного портит пользователей смарт-устройств. Потому что, если вы заядлый фотограф (даже не фотограф, а просто любитель снимать), Google Photos позволяет сохранять все ваши фотографии в облаке без сортировки - размытые, засвеченные, бесполезные и даже пять одинаковых.

Если вы хотите фотографии высокого качества, то объем облачного хранилища ограничен. Если вы готовы мириться и обойтись приемлемым (high) качеством изображений, тогда полка виртуальных изображений будет без ограничений. С одной стороны, это приятно, с другой - не слишком, потому что вы не успеваете даже заметить, как начинает образовываться беспорядок. Так что наиболее удобное решение - отложить сортировку на другое время, потому что объем места в облаке неограничен. Что я хочу этим сказать? Больше всего не хватает именно этой неограниченной свободы, которая недоступна в телефоне без сервисов Google. Альтернатива, идущая со стороны Huawei - 5 ГБ. Немного, если вы хотите сохранить беспорядок, но достаточно, если вы не снимаете и не "щелкаете" все, что движется и не движется. Научившись самодисциплине, 5 гигабайт будет достаточно, по крайней мере на какое-то время, но затем вы можете увеличить свое личное хранилище и получить к нему доступ со своего компьютера.

Да, кстати говоря, в наше время существуют и компьютеры. Пообщавшись с коллегами, друзьями и знакомыми, я выяснил, что в телефоне без доступа к Google App Store больше всего не хватает банковских приложений. Я согласен, что сидеть в трамвае и оплачивать счета за электричество или перечислять долг другу - удобно. Однако давайте будем реалистами - сколько существует таких платежей, которые не могут подождать полчаса, час или даже день, прежде чем вы доберетесь до компьютера?

Еще пару лет назад все счета оплачивались именно так - на компьютере с карточкой кодов в руке. И рано или поздно наступит момент, когда третий по величине магазин приложений AppGallery сможет загрузить все самые популярные банковские аппликации и сопутствующие приложения. Все остальное доступно уже сейчас - начиная от тысячи различных игр и заканчивая программами управления бизнес-документами, редакторами изображений и видео и приложениями для социальных сетей. Я даже был удивлен, что к ним теперь можно так легко получить доступ через AppGallery, потому что магазин Huawei предлагает открыть ссылку на определенный сетевой веб-сайт, с которого можно установить приложение (WhatsApp, Facebook), и даже ничего не нужно клонировать.

Чудесное нововведение, с которым впервые сталкиваюсь именно в демо-телефоне P40 Pro+ - Petal Search. Как следует из названия - это поисковая система. Однако в отличие от классических поисковиков Google и Bing Petal Search предлагает возможность поиска не только информации, новостей, видео, но и приложений. Это возможность для пользователей телефонов серии P40 получить доступ к приложениям, которые Huawei AppGallery еще не предлагает, например к приложению для микроблогов Twitter. Без какого-либо беспокойства о безопасности с Petal Search с помощью всего лишь нескольких кликов на экран он будет установлен на вашем телефоне и готов к использованию. Для обновления можно будет время от времени открывать Petal Search и загружать последнюю версию приложения. Этот процесс точно так же представляет собой всего несколько нажатий на экран.

В заключение стоит сказать, что первые дни без смартфона с привычным оснащением - необычны. Однако не думайте, что этот период адаптации длиннее, чем если бы вы решили попрощаться со своим смарт-устройством iOS и начать длительную дружбу с Android.