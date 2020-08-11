Как жить без зависимости от приложений Google

Для тех, кто следит за последними достижениями в мире технологий или по крайней мере смартфонов, или тех, кто в последнее время задумывался о приобретении нового устройства и "прочесывал" интернет в поисках предложений продавцов, не секрет, что устройства нового поколения Huawei больше не оснащаются Google Mobile Services. Это означает, что приходится обходиться без популярных сервисов, но особенно деликатная тема - это магазин приложений play.google.com, который можно открыть, но нельзя ничего скачать из него, как раньше.
Когда берешь в руки абсолютно новый, "тепленький" еще телефон прям только что с производства Huawei (условно, конечно, ведь он на тот момент уже объехал половину мира), открывается необычная картина. С течением лет так сложилось, что наши телефоны напичканы множеством полезных и довольно бесполезных приложений и функций как от Google, так и от производителя.
У телефона нового поколения Huawei картина совсем другая - "гуглом" и не пахнет, зато есть небольшое количество встроенных приложений, аккуратно расставленных в ряд. Многие из них известны по смартфонам прошлых лет, другие - менее знакомы, так как ранее использовались приложения экосистемы Google. Иными словами - приложения с похожими функциями, но с другими иконками и названиями.
Срок тестирования устройства очень ограничен, поэтому у меня нет ответа на вопрос, сколько раз в месяц Huawei P40 Pro или "самый жесткий" из телефонов серии P40, а именно - Pro+ со встроенной в корпус фотокамерой, выпадает из рук. Да, их смело можно назвать фотоаппаратами, а не просто трехкамерной системой с объективами Leica, ведь ничего лучше в области мобильной фотографии еще не изобретено, о чем свидетельствует рейтинг камер смартфонов DXOMARK, который можно увидеть здесь.
На самом деле даже перед более тяжелыми телефонами этот, кажется, имеет ряд преимуществ, так как P40 Pro+ с его 226 граммами и гигантскими термоустойчивыми керамическими сторонами корпуса стабильно держится в ладони и даже ветру его трудно вырвать из рук. Попытки производителей любой ценой сэкономить полграмма и сплющить телефон на долю миллиметра, в результате чего получается аппарат толщиной с картон, в этом отношении неоднозначны. Конечно, можно блеснуть способностью изготавливать особенно тонкие компоненты и плотно класть их друг на друга, но с точки зрения пользователя телефон, который прочен, как салфетка, - не лучшее преимущество.
В любом случае вопросы, на которые я могу ответить - это удобство использования телефона. Конечно, как и многие (если не сказать большинство), я стал зависимым от Google и его сервисов. Google здесь, Google там, переводчик, карты, фото, YouTube, Gmail, Drive, Play Store. Фактически это тот случай, когда вы не можете выйти из дома без Google в кармане и без доступа к сервисам Google в любое время, когда они могут оказаться необходимыми. Однако, как ни странно, без Google можно обойтись.
Сначала это шок, но вскоре вы понимаете, что не остались без популярных функций, так как инструмент Phone Clone, упомянутый неоднократно выше, который есть сегодня в каждом устройстве Huawei (если нет, его легко и быстро можно отыскать в хранилище AppGallery), в момент превращает старый телефон в своего рода "губку", которая впитывает всю нужную вам информацию и данные. В моем случае это были Google Maps и Google Translate, о которых многие так беспокоятся.
Неоспоримо интересные приложения, но у них есть не менее интересные и ничуть не хуже альтернативы в виде Here Maps и Microsoft Translator. Они хорошо работают и образцово выполняют ключевые функции. Не скрою, что, вернувшись к своему старому телефону, я снова начал использовать Google Maps, Translate и другие приложения, хотя единственная аппликация, дефицит которой я по-настоящему ощутил - это Photos. Это очень полезная функция, но она немного портит пользователей смарт-устройств. Потому что, если вы заядлый фотограф (даже не фотограф, а просто любитель снимать), Google Photos позволяет сохранять все ваши фотографии в облаке без сортировки - размытые, засвеченные, бесполезные и даже пять одинаковых.
Если вы хотите фотографии высокого качества, то объем облачного хранилища ограничен. Если вы готовы мириться и обойтись приемлемым (high) качеством изображений, тогда полка виртуальных изображений будет без ограничений. С одной стороны, это приятно, с другой - не слишком, потому что вы не успеваете даже заметить, как начинает образовываться беспорядок. Так что наиболее удобное решение - отложить сортировку на другое время, потому что объем места в облаке неограничен. Что я хочу этим сказать? Больше всего не хватает именно этой неограниченной свободы, которая недоступна в телефоне без сервисов Google. Альтернатива, идущая со стороны Huawei - 5 ГБ. Немного, если вы хотите сохранить беспорядок, но достаточно, если вы не снимаете и не "щелкаете" все, что движется и не движется. Научившись самодисциплине, 5 гигабайт будет достаточно, по крайней мере на какое-то время, но затем вы можете увеличить свое личное хранилище и получить к нему доступ со своего компьютера.
Да, кстати говоря, в наше время существуют и компьютеры. Пообщавшись с коллегами, друзьями и знакомыми, я выяснил, что в телефоне без доступа к Google App Store больше всего не хватает банковских приложений. Я согласен, что сидеть в трамвае и оплачивать счета за электричество или перечислять долг другу - удобно. Однако давайте будем реалистами - сколько существует таких платежей, которые не могут подождать полчаса, час или даже день, прежде чем вы доберетесь до компьютера?
Еще пару лет назад все счета оплачивались именно так - на компьютере с карточкой кодов в руке. И рано или поздно наступит момент, когда третий по величине магазин приложений AppGallery сможет загрузить все самые популярные банковские аппликации и сопутствующие приложения. Все остальное доступно уже сейчас - начиная от тысячи различных игр и заканчивая программами управления бизнес-документами, редакторами изображений и видео и приложениями для социальных сетей. Я даже был удивлен, что к ним теперь можно так легко получить доступ через AppGallery, потому что магазин Huawei предлагает открыть ссылку на определенный сетевой веб-сайт, с которого можно установить приложение (WhatsApp, Facebook), и даже ничего не нужно клонировать.
Чудесное нововведение, с которым впервые сталкиваюсь именно в демо-телефоне P40 Pro+ - Petal Search. Как следует из названия - это поисковая система. Однако в отличие от классических поисковиков Google и Bing Petal Search предлагает возможность поиска не только информации, новостей, видео, но и приложений. Это возможность для пользователей телефонов серии P40 получить доступ к приложениям, которые Huawei AppGallery еще не предлагает, например к приложению для микроблогов Twitter. Без какого-либо беспокойства о безопасности с Petal Search с помощью всего лишь нескольких кликов на экран он будет установлен на вашем телефоне и готов к использованию. Для обновления можно будет время от времени открывать Petal Search и загружать последнюю версию приложения. Этот процесс точно так же представляет собой всего несколько нажатий на экран.
В заключение стоит сказать, что первые дни без смартфона с привычным оснащением - необычны. Однако не думайте, что этот период адаптации длиннее, чем если бы вы решили попрощаться со своим смарт-устройством iOS и начать длительную дружбу с Android.
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