Правительство одобрило участие латвийских военнослужащих в миссии в Косово

На основании решения Совета безопасности ООН операция НАТО в Косово (KFOR) была начата в июне 1999 года после длительного военного конфликта в Балканском регионе.

Латвия уже участвовала в этой миссии с февраля 2002 года по август 2009-го. Сейчас планируется участие в возглавляемом НАТО многофункциональном батальоне в составе одной роты - не более 160 военнослужащих.

Латвия участвует в настоящее время в пяти международных операциях и миссиях.