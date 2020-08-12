Названы три главных модных тренда грядущей осени

Так, по информации издания, в моде будут рюши, оборки и плиссировка. Одежда с такими деталями появились в ассортименте таких марок, как Fendi, Prabal Gurung и Adam Lippes, а многие блогеры уже были замечены на улицах в плиссированных юбках.

Главным цветом сезона эксперты называют желтый. Манекенщицы брендов Bottega Venetta, Versace и Agnona прошлись по подиуму в нарядах оттенков этого цвета.

"Надевайте желтую верхнюю одежду или просто вещи с принтом этого оттенка. Неважно, что в вашем образе будет желтым, главное - добавьте этот солнечный цвет в свой образ",

- подчеркивается в материале Daily Mail.

Издание также отмечает, что трендовой для юбок и платьев стала длина мини. "Многие дизайнеры - Valentino, Versace, Christian Dior и Balmain - добавили в свои осенние коллекции короткие вещи, а модели стрит-стайла вовсю демонстрируют, как правильно их носить", - объясняют эксперты.

Кроме того, мини прекрасно сочетается с длинными сапогами и ботфортами, которые тоже стали популярны в 2020 году.