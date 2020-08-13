Брошь, оскорбившая Меган до глубины души. Она до сих пор не может это забыть...

Как оказалось, всему виной стала двоюродная сестра королевы Великобритании Елизаветы II, супруга принца Майкла - принцесса Кентская Майкл, приехавшая три года назад на праздничный обед в Букингемский дворец в наряде с весьма неоднозначной брошью, отмечается в книге "Обретение свободы" (Finding Freedom).

Эта реликвия могла бы вызвать только восхищение, если бы именно в тот день к королевской семье впервые не присоединилась афроамериканка Меган Маркл.

Как видно, на броши изображен темнокожий мужчина в золотом тюрбане.

Такие украшения появились в Венеции в XVI веке, на них изображался темнокожий мужчина-раб. Этот тип украшений, на которых видны темнокожие мужчины или женщины, получил название "украшения Блэкмура" и был очень распространен в XVIII веке.

Пользователи социальных сетей тогда раскритиковали принцессу за "расистское украшение", напомнив о том, что мама невесты принца Гарри - темнокожая и что присутствовавшую на том же обеде Меган это могло задеть.

Сама герцогиня Сассекская тогда не прокомментировала этот случай, а принцесса Кентская за свое поведение извинилась.

Теперь говорят, что Меган действительно обиделась на этот жест и приняла его на свой счет.

Эта символизирующая расизм брошь вызвала жаркую дискуссию в соцсетях, а ее обладательницу назвали "позором королевской семьи".

Однако, как видно на фото, принцесса приколола эту брошь к пальто, которое никак не подходило к праздничному столу - так что, вероятнее всего, Меган это украшение вообще не видела.

Тем не менее своего рода "послание", исходящее от этого украшения, безусловно, молниеносно разлетелось по всем городам и весям.

В книге "Обретение свободы" неоднократно подчеркивается, насколько болезненным был этот инцидент для Меган, которая впервые в тот день встретилась со всеми родственниками будущего мужа.