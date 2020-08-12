Генпрокурор обсудил с полицией громкие уголовные дела, среди них - дела ABLV и Кайминьша

"Мы договорились, что прокуроры интенсивно подключатся к расследованию этих громких дел и сообщат, как они видят их дальнейшее расследование", - сказал Стуканс.

Он обсудил расследуемые дела с управлением налогово-таможенной полиции. Такое же совещание планируется с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, где будут обсуждаться примерно пять-шесть дел, в том числе дело депутата Сейма Артуса Кайминьша, по которому долго нет ясности.

С Госполицией Стуканс обсудит расследование экономических преступлений, в том числе связанных с ABLV banka.

"Следователи и надзирающий прокурор должны решить, направить ли дело в суд или закрыть его. Есть и третий вариант - например, по данному делу нужно провести еще пять или десять процессуальных действий и после этого решить, каков будет дальнейший ход дела", - сказал Стуканс.

"Очень надеюсь, что во второй половине осени по нескольким делам мы увидим конкретные результаты", - сказал генеральный прокурор.