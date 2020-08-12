Ср, 12.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь

Страны Балтии пересмотрят запрет на въезд иностранцев

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Действующие сейчас запреты на въезд иностранцев из других европейских стран могут быть пересмотрены, говорит премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Нам придется это опять рассмотреть, сегодня мы неформально говорили с министрами, потому что такими темпами скоро будет 20 стран Евросоюза (ЕС), из которых Литва не захочет впускать людей",

- сказал премьер журналистам в среду.

По его словам, критерии заболеваемости, на основании которых запрещается въезд в Литву иностранцев из государства Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, должны быть пересмотрены сообща с Латвией и Эстонией.

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