Страны Балтии пересмотрят запрет на въезд иностранцев

Действующие сейчас запреты на въезд иностранцев из других европейских стран могут быть пересмотрены, говорит премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
"Нам придется это опять рассмотреть, сегодня мы неформально говорили с министрами, потому что такими темпами скоро будет 20 стран Евросоюза (ЕС), из которых Литва не захочет впускать людей",
- сказал премьер журналистам в среду.
По его словам, критерии заболеваемости, на основании которых запрещается въезд в Литву иностранцев из государства Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, должны быть пересмотрены сообща с Латвией и Эстонией.
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