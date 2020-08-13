События в Беларуси: рабочие начали забастовки, Лукашенко посетил завод

Неделя, изменившая Беларусь: после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко.
Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.
17 августа. Главное:
- Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Рабочие других заводов собрались неподалеку и выступили против Лукашенко.
- Тихановская в новом видеообращении заявила, что готова стать национальным лидером перед новыми выборами.
- Великобритания не признает результатов белорусских выборов.
- СМИ сообщили о грузовиках Росгвардии, следовавших в сторону границы с Беларусью.
- В воскресенье в Минске на площади Независимости у Дома правительства прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Многочисленные жители Беларуси сообщили, что на мероприятие принудительно сгоняли бюджетников, угрожая потерей работы.
- Лукашенко второй раз за сутки созвонился с Путиным, после чего вышел на митинг и пугал танками НАТО.
- Второй воскресный митинг у стелы против Лукашенко стал самым массовым в истории независимой Беларуси. После него люди пришли к Дому правительства, и их было гораздо больше, чем на первом митинге.
- Текстовая прямая трансляция:
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