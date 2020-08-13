В Пурвциемсе женщина, заезжая на стоянку магазина, пробила картер машины

Как пишет передача Degpunktā, на перекрестке улиц Унияс и Стирну во время совершения левого поворота автомобиль дамы буквально "сел" на крышку канализационного колодца и деформированное асфальтное покрытие.

Машина проехала еще 150 метров, заливая стоянку магазина маслом, вытекавшим их пробитого картера.

ФОТО: Скриншот видео

"Сейчас жду эвакуатор. Машина будет отдана в ремонт. Кто будет ремонтировать, и сколько это будет стоить, неизвестно", - сказала водитель, добавив, что и с коляской перемещаться в этом месте не комфортно.

Водитель добавляет, что раньше уже ездила по этому участку дороги и всегда была внимательной, однако очевидно асфальт оседает все глубже.

В поисках ответственных Degpunktā связалась с департаментом сообщения Рижской думы, так как земля, на которой произошел инцидент, судя по данным кадастра, принадлежит самоуправлению. В свою очередь в думе указали, что собственность была передана в руки Rimi Latvia, когда магазин был построен, а представители Rimi утверждают, что ответственность несет обслуживающая дорогу компания SC Stirnu. По единственному указанному предприятием телефону никто не ответил.

У владелицы машины еще есть надежда обратиться к страховщикам, однако реальность такова, что поврежденные нервы могут обойтись дороже.

"Нужно будет писать, чтобы сделали хотя бы дорогу. Я понимаю, что ремонт машины, конечно, моя забота", - сказала водитель.

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