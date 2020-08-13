Без "красных линий". Чекушин в случае избрания готов говорить даже с Национальным объединением

В интервью агентству LETA он заявил, что у "Согласия" на предстоящих выборах нет "красных линий", и партия готова к сотрудничеству со всеми остальными избранными в думу политическими силами, если будут найдены общие знаменатели по проектам для развития Риги.

С точки зрения Чекушина, ограничение круга потенциальных партнеров является проявлением неуважения к избирателям, как будто интересы рижан, проголосовавших за партии, находящиеся за "красными линиями", не важны.

Чекушин считает, что проведение "красных линий" ограничивает демократию, подавая сигнал, что с частью общества политики не желают разговаривать.

В случае избрания в думу Чекушин планирует говорить со всеми политическими силами, "даже с Национальным объединением, если они готовы работать и у них есть хорошие идеи".

Чекушин согласился с тем, что работа в самоуправлении не исчерпывается хозяйственными вопросами, и в конкретных направлениях проявляются политические взгляды партий. Приоритетами "Согласия" он назвал социальную сферу, образование и инфраструктуру.

До сих пор готовность сотрудничать с "Согласием" не выразила ни одна из так называемых латышских партий, а некоторые из них проведут "красные линии" и с бывшим партнером "Согласия" "Честь служить Риге".