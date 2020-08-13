Во время проверки сотрудники CSDD задержали грузовик в ужасном состоянии

Во время проверки в Лиепайском крае сотрудники Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) остановили грузовик в опасном техническом состоянии, об этом они сообщили в Twitter.
При осмотре прицепа были обнаружены трещины в его несущей конструкции, а также в подвеске, поврежденные шины и ослабленные детали подвески. Сотрудники CSDD сняли номера прицепов и запретили продолжать движение.
Transportlīdzekļu pārbaudēs Liepājas pusē apturējām bīstamu kravas auto. Pārbaudot tā piekabi, tika atklātas plaisas tās nesošajā konstrukcijā, kā arī balstiekārtas stiprinājumā, bojātas riepas un nenostiprinātas balstiekārtas detaļas. Piekabei numuri nost un turpināt ceļu–liegts pic.twitter.com/Suv5WsLc3c— CSDD (@CSDD_LV) August 12, 2020
Не так давно CSDD ввела в е-услугах новую возможность - узнать информацию о значительных повреждениях зарегистрированного в Латвии транспортного средства после ДТП.
Информация доступна в разделе e-CSDD "Данные техосмотра" и ее может получить любой потенциальный покупатель автомобиля. Таким образом покупатель сможет избежать неприятного сюрприза и обратить внимание на фактическое состояние машины.
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