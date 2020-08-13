Чт, 13.08.2020
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Во время проверки сотрудники CSDD задержали грузовик в ужасном состоянии

ФОТО: CSDD

Во время проверки в Лиепайском крае сотрудники Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) остановили грузовик в опасном техническом состоянии, об этом они сообщили в Twitter.

При осмотре прицепа были обнаружены трещины в его несущей конструкции, а также в подвеске, поврежденные шины и ослабленные детали подвески. Сотрудники CSDD сняли номера прицепов и запретили продолжать движение.

ФОТО: CSDD

ФОТО: CSDD

ФОТО: CSDD

Не так давно CSDD ввела в е-услугах новую возможность - узнать информацию о значительных повреждениях зарегистрированного в Латвии транспортного средства после ДТП.

Информация доступна в разделе e-CSDD "Данные техосмотра" и ее может получить любой потенциальный покупатель автомобиля. Таким образом покупатель сможет избежать неприятного сюрприза и обратить внимание на фактическое состояние машины.

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