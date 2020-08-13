Чт, 13.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь

Даугавпилс: задержан подросток, ударивший своего родственника ножом

ФОТО: pexels.com/NIKOLAY OSMACHKO

В среду, 12 августа, в Даугавпилсе за нанесения ножевого ранения своего родственника был задержан молодой человек. Об этом агентству LETA сообщила представитель Госполиции Ласма Курсите. 

В среду около 22 в Даугавпилсе на улице был найден мужчина 1981 года рождения с ножевым ранением в районе живота. 

Проводя оперативные мероприятия, был найден возможный виновник - молодой человек 2003 года рождения. Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, оба лица - близкие родственники, между которыми возник конфликт, в результате которого мужчина 1981 года рождения получил ранения. 

Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции. 

В полиции начат уголовный процесс по факту случившегося. 

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