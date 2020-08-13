Даугавпилс: задержан подросток, ударивший своего родственника ножом

В среду около 22 в Даугавпилсе на улице был найден мужчина 1981 года рождения с ножевым ранением в районе живота.

Проводя оперативные мероприятия, был найден возможный виновник - молодой человек 2003 года рождения. Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, оба лица - близкие родственники, между которыми возник конфликт, в результате которого мужчина 1981 года рождения получил ранения.

Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции.

В полиции начат уголовный процесс по факту случившегося.