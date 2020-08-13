Даугавпилс: задержан подросток, ударивший своего родственника ножом

В среду, 12 августа, в Даугавпилсе за нанесения ножевого ранения своего родственника был задержан молодой человек. Об этом агентству LETA сообщила представитель Госполиции Ласма Курсите.
В среду около 22 в Даугавпилсе на улице был найден мужчина 1981 года рождения с ножевым ранением в районе живота.
Проводя оперативные мероприятия, был найден возможный виновник - молодой человек 2003 года рождения. Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, оба лица - близкие родственники, между которыми возник конфликт, в результате которого мужчина 1981 года рождения получил ранения.
Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции.
В полиции начат уголовный процесс по факту случившегося.
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