Пт, 14.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь

Прогноз Перевощикова: в "красный список" могут войти Ирландия, Дания и Греция

Иллюстративное фото

ФОТО: Rodin Eckenroth / AFP

Сегодня с высокой вероятностью к "красному списку" или списку стран, по возвращении откуда необходимо соблюдать самоизоляцию, могут присоединиться Ирландия, Дания и Греция, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Ранее в этом списке уже были 23 страны.

Оценивая ситуацию с Covid-19, он отметил, что она неоднозначна. Есть страны, где показатели заболеваемости за месяц выросли в два раза, тогда как Латвии удалось сохранить заболеваемость на очень низком уровне.

По словам Перевощикова, основным источником инфекции в настоящее время являются люди, которые заразились за рубежом - это каждый третий случай. Большинство других заболевших заражаются именно от них.

Поэтому главное сейчас - соблюдать самоизоляцию, возвращаясь из стран высокого риска, перечень которых, к сожалению, каждую неделю расширяется, сказал эксперт.

Обновленный список стран высокого риска заражения Covid-19 SPKC опубликует во второй половине дня. Он будет действовать с субботы, 15 августа.

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