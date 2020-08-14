Прогноз Перевощикова: в "красный список" могут войти Ирландия, Дания и Греция

Ранее в этом списке уже были 23 страны.

Оценивая ситуацию с Covid-19, он отметил, что она неоднозначна. Есть страны, где показатели заболеваемости за месяц выросли в два раза, тогда как Латвии удалось сохранить заболеваемость на очень низком уровне.

По словам Перевощикова, основным источником инфекции в настоящее время являются люди, которые заразились за рубежом - это каждый третий случай. Большинство других заболевших заражаются именно от них.

Поэтому главное сейчас - соблюдать самоизоляцию, возвращаясь из стран высокого риска, перечень которых, к сожалению, каждую неделю расширяется, сказал эксперт.

Обновленный список стран высокого риска заражения Covid-19 SPKC опубликует во второй половине дня. Он будет действовать с субботы, 15 августа.