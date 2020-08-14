Белое золото и бриллианты. Как выглядит самая дорогая защитная маска для лица от Covid-19

Владелец компании рассказал, что у заказчика маски было два требования - она должна быть готова к концу этого года, а также это должна быть самая дорогая защитная маска в ​​мире. "Второе требование было особенно легко выполнить", - говорит ювелир.

Маска сделана из 18-каратного белого золота и украшена 3600 белыми и черными бриллиантами.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Мужчина не раскрывает личность покупателя, но отмечает, что он бизнесмен из Китая, который проживает в США.

Ювелир признает, что, скорее всего, этот аксессуар не будет практичным - маска весит в 100 раз больше, чем обычная маска для лица - 270 граммов.

"Счастье за деньги нельзя купить, но на них можно купить очень дорогую маску для лица, и если она кого-то сделает счастливым, я буду только рад", - говорит мастер.

ФОТО: Reuters/ScanPix