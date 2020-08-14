Освежающий смузи с джином и апельсиновым соком

В жаркое время чаще всего мы отдаем предпочтение именно освежающим напиткам.
Магазин вин и напитков с низкими ценами AlkOutlet вместе с джином Beefeater Blood Orange разработал рецепт невероятно освежающего и немного пьянящего ледяного смузи. Этим смузи можно наслаждаться не только как напитком, но и в качестве десерта.
Ингредиенты (для 1 бокала):
- 50 мл джина Beefeater Blood Orange;
- 2 ст. л. с горкой ванильного или фруктового мороженого;
- 2-3 кусочка льда;
- 50-100 мл апельсинового сока;
- Шарик мороженого (можно не добавлять).
Приготовление:
Все ингредиенты поместите в блендер и перемешивайте до получения однородной консистенции. Перелейте в бокал, украсьте шариком мороженого.
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