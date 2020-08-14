Пт, 14.08.2020
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Освежающий смузи с джином и апельсиновым соком

ФОТО: Пресс-фото

В жаркое время чаще всего мы отдаем предпочтение именно освежающим напиткам.

Магазин вин и напитков с низкими ценами AlkOutlet вместе с джином Beefeater Blood Orange разработал рецепт невероятно освежающего и немного пьянящего ледяного смузи. Этим смузи можно наслаждаться не только как напитком, но и в качестве десерта.

Ингредиенты (для 1 бокала):

  • 50 мл джина Beefeater Blood Orange;
  • 2 ст. л. с горкой ванильного или фруктового мороженого;
  • 2-3 кусочка льда;
  • 50-100 мл апельсинового сока;
  • Шарик мороженого (можно не добавлять).

Приготовление:

Все ингредиенты поместите в блендер и перемешивайте до получения однородной консистенции. Перелейте в бокал, украсьте шариком мороженого.

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