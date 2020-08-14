Как защитить свое зрение: полезные советы на каждый день

Часто после долгого дня кажется, что глаза становятся сухими и болезненными - одним из влияющих факторов является время потребления устройств и излучаемый синий свет. Синий свет имеет более высокое рассеяние, а это означает, что глазам труднее сосредоточиться на нем и они быстрее устают.

Это не значит, что Вам придется отказываться от видеозвонка с лучшим другом или любимого сериала, но продуманные привычки и нововведения точно помогут.

Samsung Electronics Baltics делится рекомендациями, которые следует соблюдать для защиты зрения при использовании устройств.

Нахождение очень близко к экрану требует сильного напряжения мышц зрительной системы. В конечном итоге это приводит к перегрузке и развитию воспаления, которое часто начинается с красных, сухих и слезящихся глаз. Неправильное расстояние просмотра способствует нечеткости зрения, головным болям, боли в шее и спине. Для защиты зрения рекомендуется размещать экран компьютера на расстоянии 50-70 см от глаз, но безопасное расстояние от телевизора до кресла составляет 1,5-2 диагонали от телевизора.

Отдыхайте и делайте перерывы

Перегрузка глаз и несоблюдение перерывов - одна из самых распространенных ошибок как в офисной работе, так и в марафоне сериалов на выходных. Чтобы дать глазам отдохнуть, рекомендуется каждые полчаса в течение 3 минут смотреть на что-нибудь зеленое, например, комнатные растения, или следовать правилу 20/20/6 - каждые 20 минут отводить взгляд от экрана и смотреть вдаль на 6 метров в течение 20 секунд.

Ознакомьтесь с интеллектуальными технологиями

В век технологий и инноваций у Вас есть возможность выбирать из множества интеллектуальных устройств, которые разработаны с целью облегчить повседневную жизнь. Опытные бренды также активно думают о различных инновациях, которые могли бы уменьшить вредное воздействие, например, на зрение. Совсем недавно телевизоры Samsung QLED 8K и 4K получили престижное подтверждение "Отсутствие фотобиологической опасности" от Underwriters Laboratories (UL) и сертификат "безопасности для глаз" от Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) в Германии. Это означает, что свет, излучаемый телевизорами Samsung QLED, не представляет опасности фотобиологических светодиодов в соответствии с классификацией фотобиологических стандартов и стандартов безопасности глаз IEC (Международной электротехнической комиссии).

Подходящее освещение

Соответствующее освещение является одним из основных правил защиты зрения, но мы часто смотрим на экран компьютера или телевизора в полной темноте. Например, когда Вы смотрите на экран в темной комнате, глаза напрягаются, чтобы рассмотреть маленькие яркие предметы. Рекомендуется смотреть телевизор в комнате, наполненной дневным светом, но это не всегда возможно, поэтому убедитесь, что светильники в комнате удобно расположены и обеспечивают подходящее освещение.

Функциональная среда для работы и отдыха

Чтобы защитить не только зрение, но и мышцы шеи и спины, необходимо продумать функциональную среду для работы и отдыха. В офисе важно, чтобы верхний край экрана находился на уровне глаз, это правило также относится к телевизору, чтобы предотвратить вертикальное напряжение мышц глаз. Кроме того, убедитесь, что экран чистый - на нем нет пыли и отпечатков пальцев. Также нежелательно, чтобы на экраны падал яркий свет от ламп, яркого солнечного света или окон.