У здания правительства в Минске ОМОН опустил щиты, девушки бросились их обнимать

На площади Независимости в Минске перед зданием правительства Беларуси ОМОН опустил щиты в знак солидарности с манифестантами.
Сообщается, что после прихода протестующих из дома правительства вышли новые отряды сотрудников правоохранительных органов, но они не проявляют агрессии.
Также очевидцы сообщают, что девушки, находившиеся в рядах протестующих, побежали обнимать представителей ОМОН после того, как они опустили щиты.
У Дома правительства в Минске. Один из военных, охраняющих здание, опустил щит – девушки пошли его обнимать. pic.twitter.com/bSSgusuMPW— bbcrussian (@bbcrussian) August 14, 2020
"Спасибо, красавчик!", - звучат голоса на этом видео.
Вот еще одно видео, показывающее происходящее.
Вышли ОМОНовцы и опустили щиты, девушки бросились их обнимать pic.twitter.com/jSsVg5VTJO— Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020
Площадь Независимости сегодня.— TUT.BY (@tutby) August 14, 2020
Фото: Вадим Замировский, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/tu3aJ6C62p
Как пишет Onliner.by, силовики заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "столько, сколько хотят", и если не будет провокаций, ОМОН не применит силу первым.
Tut.by пишет, что собравшиеся на площади свободно общаются с военными, которые охраняют Дом правительства.
"Мы сидим, чтобы показать, что мы мирные. Но также показать, что мы никуда не уйдем", - цитирует издание Анну, одну из присутствующих возле Дома правительства.
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