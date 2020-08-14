Пт, 14.08.2020
Вроде, и хочет, и желание есть, но он разгоняется и падает. Тогда мы предлагаем бросить этот вид спорта, потому что бывают такие случаи, когда после падения можно остаться инвалидом. Тренер Николай Кокин
14

У здания правительства в Минске ОМОН опустил щиты, девушки бросились их обнимать

ФОТО: Tut.by/Telegram

На площади Независимости в Минске перед зданием правительства Беларуси ОМОН опустил щиты в знак солидарности с манифестантами.

Сообщается, что после прихода протестующих из дома правительства вышли новые отряды сотрудников правоохранительных органов, но они не проявляют агрессии.

ФОТО: AP/Scanpix

Также очевидцы сообщают, что девушки, находившиеся в рядах протестующих, побежали обнимать представителей ОМОН после того, как они опустили щиты.

"Спасибо, красавчик!", - звучат голоса на этом видео.

Вот еще одно видео, показывающее происходящее.

Как пишет Onliner.by, силовики заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "столько, сколько хотят", и если не будет провокаций, ОМОН не применит силу первым.

Tut.by пишет, что собравшиеся на площади свободно общаются с военными, которые охраняют Дом правительства.

"Мы сидим, чтобы показать, что мы мирные. Но также показать, что мы никуда не уйдем", - цитирует издание Анну, одну из присутствующих возле Дома правительства. 

Галерея: Протесты работников предприятий в Беларуси

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ