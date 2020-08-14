У здания правительства в Минске ОМОН опустил щиты, девушки бросились их обнимать

Сообщается, что после прихода протестующих из дома правительства вышли новые отряды сотрудников правоохранительных органов, но они не проявляют агрессии.

ФОТО: AP/Scanpix

Также очевидцы сообщают, что девушки, находившиеся в рядах протестующих, побежали обнимать представителей ОМОН после того, как они опустили щиты.

У Дома правительства в Минске. Один из военных, охраняющих здание, опустил щит – девушки пошли его обнимать. pic.twitter.com/bSSgusuMPW — bbcrussian (@bbcrussian) August 14, 2020

"Спасибо, красавчик!", - звучат голоса на этом видео.

Вот еще одно видео, показывающее происходящее.

Вышли ОМОНовцы и опустили щиты, девушки бросились их обнимать pic.twitter.com/jSsVg5VTJO — Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020

Как пишет Onliner.by, силовики заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "столько, сколько хотят", и если не будет провокаций, ОМОН не применит силу первым.

Tut.by пишет, что собравшиеся на площади свободно общаются с военными, которые охраняют Дом правительства.

"Мы сидим, чтобы показать, что мы мирные. Но также показать, что мы никуда не уйдем", - цитирует издание Анну, одну из присутствующих возле Дома правительства.

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