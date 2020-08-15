"Он делал все ради семьи и пошёл на митинг из-за этого". Что говорят близкие протестующего, который погиб в Минске

Александр Тарайковский погиб во время акции протеста у метро Пушкинская. Как рассказывала его жена Елена журналистам, он пошел на митинг после того, как они погуляли с дочкой. Александр был возмущен тем, что на улице задерживают участников акции, говорила она.

Власти утверждали, что погибший протестующий был с криминальным прошлым. Александр действительно отсидел 7 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Его близкие рассказывают, что мужчина заступился за мать, которую избивал сожитель.

Русская Служба Би-би-си поговорила с людьми, которые знали Александра Тарайковского.

Дмитрий

Я вчера о смерти узнал, сам не свой. Он был человек, который, если позвонишь в три ночи, он тебе придет на помощь. Он никогда тебя в беде не оставит, всегда поддержит и поможет. Последнее отдаст, но поможет.

Я в тот день был с ним, мы мирно ходили, бастовали. Он в одних шортах и майке был. Только телефон у него с собой был. Больше ничего не было с собой.

Он шел один, даже митингующих людей рядом не было. Выстрел - и он падает. На него толпа налетела и унесла его. На видео это все видно. Какое взрывное устройство?

Я не знаю, что сказать. Он за правду всегда был. Он хотел, чтобы его дети жили в хорошей процветающей стране, а не в этом беспределе, что сейчас творится. У него дочка осталась, жена гражданская. Бизнес остался.

Завтра похороны будут. Жена с ним работала, осталась без копейки. Что делать людям дальше? У супруги дочка от первого брака, и от него еще дочка.

Егор (имя изменено из соображений безопасности)

Мы учились в одном классе. Были обычными веселыми ребятами, которые могли сорвать урок. Саша как освободился, плохо относился к сотрудникам нашей милиции. За семь лет у него набралось много негатива. Но человек старался жить и ко всему адаптировался.

Мы постоянно старались проводить время вместе. Я знал про него очень много. Он на самом деле любил эту жизнь, жену и маленькую дочку. Открыл свое дело по изготовлению автомобильных шторок, так как не хотел работать на государство, чтоб его обкрадывали. Создали сайт hober.by.