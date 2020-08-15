Ему не страшен коронавирус, и в октябре он "откроется" еще раз. Что за самый большой аутлет в Балтии?

В пятницу, 14 августа, в Латвии состоялось открытие самого большого аутлет-комплекса в Балтии - Via Jurmala Outlet Village. RUS TVNET побывал там и узнал, почему этому городку не страшна вторая волна сами знаете чего, а также о том, что будет второе "открытие" того же городка. Рассказываем!

"Добро пожаловать на борт", - открывая Via Jurmala Outlet Village сказал член правления Outletico Андрей Дозорцев. Это была отсылка к фильму итальянского режиссера Федерико Филлини "И корабль плывет…". По словам Дозорцева, Via Jurmala Outlet Village - "очень итальянский проект". Во всяком случаем им хотелось бы такими быть. Кстати, задумка проекта родилась в беседе с другом из Италии еще пять лет назад, плавая по Лиелупе.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Есть ли в городке итальянская атмосфера? Пока лишь отчасти. Не все торговые площади заняты - по словам Дозорцева, Via Jurmala Outlet Village открылся с заполненностью в 60% и в октябре нас ждет второе открытие.

Возможно, грандиознее первого.

Обещают не только бренды из России и ОАЭ, которые не смогли запуститься из-за Covid-ограничений, но и богатый фуд-корт с большим ассортиментом, а также рынок местных изделий:

"Раньше в аутлете по нормативам фуд-корт должен был составлять 5%, сейчас в Италии - уже 15%, а в Англии - до 20-25%. У нас пока не все открылись, но будет 15%. Мы откроем гастромаркет, будет очень хорошая мясная лавка, лавка овощей и фруктов, рыба, хлеб", - сказал Дозорцев, отметив, что планируются еще специальные закуски и крафтовое пиво. Так сказать, для мужей, которые ожидают жен с шопинга.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Пока же в Via Jurmala Outlet Village было многолюдно, но без столпотворений и, по сути, без очередей. Такого ажиотажа, как перед открытием первого H&M в Риге, замечено не было. На глаза попались две очереди, одна из которых - постоянная, на протяжении всего, дня в магазин Ecco. Встреченные в ней поделились, что накануне получили рекламу о скидках:

"Детская обувь за 22 евро - да, я готова за ней постоять".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Справедливости ради стоит отметить, что дело не только в скидках - в городке следили за соблюдением дистанцирования, не допуская в магазинах превышения допустимого количества посетителей. По всей видимости, очередь в Ecco отчасти была обусловлена новой Covid-реальностью.

К слову, о коронавирусе. Многие эксперты предрекают вторую волну Covid-19, а это, в свою очередь,- возобновление более строгих мер предосторожности и старых ограничений. Но не стоит огорчаться раньше времени - аутлет будет открыт всегда для заядлых любителей шопинга:

"Нас нельзя закрыть! А всех можно. Мы не торговый центр, у нас каждый магазин имеет выход на улицу и все разделено по блокам. Поэтому, если закроют торговые центры (не хочется, конечно), мы только выиграем",

- ответил Дозорцев на вопрос о том, рискованно ли было открываться в нынешней ситуации.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Еще одну очередь мы заметили у кофейного домика Mr. Barista. Прямо как в Италии. Рядом с домиком был и его владелец - Юрис Войткевич, который любезно угостил гостей кофе и заодно рассказал истории из своего детства.

Как выяснилось, этот проект - как и весь Via Jurmala Outlet Village - родился в беседе с другом: "Мы учились вместе, жили в общежитии лет 20 назад и долгое время не виделись, а сейчас неожиданно сложились звезды, и вот мы здесь. Идея родилась примерно за месяц до открытия городка - как сейчас помню разговор 29 июня.

Мы представили стартап Андрею [Дозорцеву], рассказали концепт, нарисовали проект, ему понравилось, и нас приняли. Нам очень повезло".

На вопрос, чем кофе Mr. Barista отличается от 15 других сортов, представленных в городке, Юрис кокетничает:

"Есть секретный ингредиент", а еще есть опытный бариста и итальянская кофемашина La Marzocco.

Говорят, знатоки поймут.

ФОТО: Rus TVNET

У Mr. Barista большие планы: "2020 в названии - это мы указали год, когда запустились. Мы планируем в городке расшириться, а в течение пяти лет нас многие будут знать", - говорит Юрис.

Друг Юриса шутливо называет его арт-директором - помимо кофейного домика владельцы позаботились и о приятном кофепитии - тут же и столики с резьбой, и пушка для любителей фото.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Примечательно, но не только Mr. Barista решил покорить Латвию, стартуя с Via Jurmala Outlet Village. На открытии городка опытный бармен представил и особый алкогольный коктейль этого городка с одноименным названием Via Jurmala Outlet Village - немного джина, немного тоника, конечно, итальянский мартини [есть и еще один ингредиент, но лучше, как будете там - попробуйте и угадайте какой!].

Внешне напоминающий Aperol Spritz, коктейль Via Jurmala Outlet Village более легкий, свежий и приятный по цене.

По словам бармена, этот коктейль скоро будет представлен не только по всему городку, но и в барах Риги. Рекомендуем!

ФОТО: Rus TVNET

На первый взгляд может показаться, что разницы между аутлет-городком и торговым центром нет, но это вовсе не так. Обычно в торговый центр люди едут, чтобы закупиться продуктами в супермаркетах. Но тут другая история - здесь универмагов нет, люди едут в городок более целенаправленно - на шопинг, хорошо провести время и сэкономить на брендовых вещах. Что это означает на практике для самого городка? Дозорцев ответил:

"Если возьмем стандартные позиции: торговый центр - 40 минут, аутлет - 4 часа. Соответственно, средний чек там [в городке] в 5-10 раз больше. [...] Наша задача, чтобы люди приехали сюда 5-6 раз, ну или больше. Потому что вещи сезонные, ты покупаешь то, что тебе нужно, не просто случайную вещь".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Немного практической информации

Где? Пиньки, улица Яуна, 12. Парковка: 750 мест. Как добраться из Риги? Общественный транспорт: 4-й, 32-й и 43-й маршруты автобусов Рига - Пиньки.

Электричка: Юрмала - Бабите, Рига - Бабите с пересадкой на маршрут 4-го автобуса на станции "Бабите". Какие бренды можно найти? По словам хозяев городка, в аутлете представлены 100 всемирно известных брендов. Среди них - Guess, Puma, Tommy Hilfiger, Ecco, Stefanel, Ermenegildo Zegna, Levi’s, Mustang, Lee Wrangler, NS King, Sizeer, Crocks, Billionaire, Burberry, Brunello Cucinelli, Pako Lorente, Napapijri и многие другие. Цены Как заявляют представители Via Jurmala Outlet Village, топовые бренды предлагаются по цене на 30-70% ниже, чем в традиционной рознице. По нашим наблюдениям, вещи действительно предлагаются со скидкой - все зависит от бренда и первоначальной цены. Где-то, например, платье от Guess стоит 59 евро, а какая-нибудь юбка другого бренда обойдется в 340 евро, и это уже со скидкой!

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Вместо заключения, возвращаясь к приветствию Дозорцева "Добро пожаловать на борт", хочется пожелать лишь, чтобы этот корабль не постигла участь "Титаника".

Галерея: В Пиньки открылся самый большой аутлет в Балтии