Штраф за купание в одном из озер Латвии - до 300 евро

Как известно, озеро Уммис - один из чистейших водоемов в стране. Оно расположено на территории Приморского природного парка близ Царникавы.

Запрет на купание связан с тем, что в озере растет очень редкое растение - лобелия Дортмана. Это возможно только в чистой воде, поэтому вот уже 14 лет людей во время цветения лобелии призывают не купаться в озере, не входить в воду и не плавать на лодках.

"Часть людей понимает, знает и не купается. Но часть, как только мы уходим, идет плавать", - говорит глава муниципальной полиции Царникавского края Гинт Дзиркалис.

Если беседы не помогают, полиция штрафует - сумма может достигать 300 евро.

Отметим, что запрет на купание установлен с 1 июня по 15 августа.