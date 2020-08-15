Сб, 15.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь

Штраф за купание в одном из озер Латвии - до 300 евро

Озеро Уммис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Жаркая погода гонит всех на пляж, в том числе и к озеру Уммис близ Царникавы. Однако, большую часть лета здесь купаться запрещено, а согласно словам муниципальной полиции, нарушение запрета может обойтись в 300 евро, пишет Rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Как известно, озеро Уммис - один из чистейших водоемов в стране. Оно расположено на территории Приморского природного парка близ Царникавы.

Запрет на купание связан с тем, что в озере растет очень редкое растение - лобелия Дортмана. Это возможно только в чистой воде, поэтому вот уже 14 лет людей во время цветения лобелии призывают не купаться в озере, не входить в воду и не плавать на лодках. 

"Часть людей понимает, знает и не купается. Но часть, как только мы уходим, идет плавать", - говорит глава муниципальной полиции Царникавского края Гинт Дзиркалис.

Если беседы не помогают, полиция штрафует - сумма может достигать 300 евро.

Отметим, что запрет на купание установлен с 1 июня по 15 августа.

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