Первый белорусский дипломат поддержал протестующих. Это посол в Словакии

Первым это видео опубликовало издание "Наша нива".

"Как и все белорусы, я – в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", - сказал дипломат на видео.

"К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта "Линия Сталина". И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина - имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века", - расшифровала слова посла "Медуза".

"В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране.

Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил", - подытожил свое выступление дипломат.

По сведениям "Медузы", Игорь Лещеня является послом Беларуси в Словакии с 2016 года, ранее он был послом в Египте и Израиле. С 2002 по 2006 год Игорь Лещеня занимал пост помощника президента Беларуси.

Посол Белоруссии в Словакии Лещеня, первым из глав дипмиссий, заявил о поддержке тех, кто вышел на мирные протесты после выборов https://t.co/RBM1jQc043 pic.twitter.com/qUjods7qtS — РИА Новости (@rianru) August 16, 2020