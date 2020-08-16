Вс, 16.08.2020
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Первый белорусский дипломат поддержал протестующих. Это посол в Словакии

ФОТО: Кадр из видео

Протестующих в Беларуси поддержал первый высокопоставленный белорусский дипломат - Игорь Лещеня, посол республики в Словакии. Он записал видеообращение. 

Первым это видео опубликовало издание "Наша нива".

"Как и все белорусы, я – в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", - сказал дипломат на видео.

"К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта "Линия Сталина". И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина - имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века", - расшифровала слова посла "Медуза".

"В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. 

Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил", - подытожил свое выступление дипломат.

По сведениям "Медузы", Игорь Лещеня является послом Беларуси в Словакии с 2016 года, ранее он был послом в Египте и Израиле. С 2002 по 2006 год Игорь Лещеня занимал пост помощника президента Беларуси.

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