Личный опыт: знает госязык и прожил в Латвии 10 лет, но натурализоваться не может

Невери сдал экзамен по латышскому языку и истории Латвии. Однако возможность закончить натурализацию остановило неожиданное сообщение из Управления по делам гражданства и натурализации (PMLP).

Как выяснилось, директива ЕС определяет - для того, чтобы продолжительное время находиться в одной из стран-участниц, необходимо получить свидетельство о регистрации. У венгра оно, конечно, было, но он не знал, что спустя пять лет, проведенных в Латвии, у него есть право требовать документ более высшего уровня - свидетельство о постоянной регистрации.

В свою очередь после того, как прошло пять лет с момента получения постоянной регистрации, можно начинать процесс натурализации для получения гражданства Латвии.

Два года назад венгр был в PMLP для получения ID-карты и говорил, что хочет получить гражданство Латвии. Никто ему там не указал, что сначала надо получить свидетельство о постоянной регистрации.

В PMLP поясняют, что венгру сейчас необходимо оформлять это свидетельство и ждать еще пять лет для того, чтобы натурализоваться.

Видео: Сюжет на латышском языке