Вс, 16.08.2020
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Личный опыт: знает госязык и прожил в Латвии 10 лет, но натурализоваться не может

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Венгр по имени Арпад Невери из-за бюрократических проволочек не может получить латвийский паспорт. При этом он уже прожил в Латвии необходимые 10 лет и очень хорошо владеет государственным языком, сообщает TV3. 

Невери сдал экзамен по латышскому языку и истории Латвии. Однако возможность закончить натурализацию остановило неожиданное сообщение из Управления по делам гражданства и натурализации (PMLP). 

Как выяснилось, директива ЕС определяет - для того, чтобы продолжительное время находиться в одной из стран-участниц, необходимо получить свидетельство о регистрации. У венгра оно, конечно, было, но он не знал, что спустя пять лет, проведенных в Латвии, у него есть право требовать документ более высшего уровня - свидетельство о постоянной регистрации. 

В свою очередь после того, как прошло пять лет с момента получения постоянной регистрации, можно начинать процесс натурализации для получения гражданства Латвии.

Два года назад венгр был в PMLP для получения ID-карты и говорил, что хочет получить гражданство Латвии. Никто ему там не указал, что сначала надо получить свидетельство о постоянной регистрации. 

В PMLP поясняют, что венгру сейчас необходимо оформлять это свидетельство и ждать еще пять лет для того, чтобы натурализоваться. 

Видео: Сюжет на латышском языке 

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