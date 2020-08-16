В прошлом году в Латвии сократилось количество врачей

Количество практикующих врачей сократилось на 219 до 6253 специалистов.

Количество семейных врачей в прошлом году выросло на 2% - до 1370 врачей, из них только один не был практикующим медиком.

Количество кардиохирургов сократилось на 35% - до 20 по сравнению с 31 врачом в 2018 году.

На четверть в 2019 году выросло количество анестезиологов и реаниматологов - до 375, тогда как в позапрошлом году в стране было зарегистрировано 300 врачей этой специальности.

В прошлом году на 37,8% увеличилось количество врачей неотложной помощи - в конце года в стране был 91 врач этой специальности.

В прошлом году уменьшилось количество врачей-резидентов - с 768 до 747.