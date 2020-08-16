"Пусть подыхает". В Гомеле простились с погибшим в ходе протестов Александром Вихором

Как пишет "Медуза", его задержали, хотя он вообще не собирался идти на демонстрацию. В автозаке ему стало плохо, но ему своевременно не оказали медицинскую помощь.

"Он был в страшном стрессе, потел, волновался, просил все время медицинской помощи, на него никто не обращал внимания. Когда нас везли из суда на СИЗО, ему было очень плохо, он снова просил о помощи, звал маму, папу. Тогда милиционеры - конвой или надзиратели - брызнули в него перцовым газом. Нас вывели, он остался в автозаке один. Я только слышал, как они спросили: "А с этим что делать?", и им ответили: "Пусть подыхает"", - такой монолог другого жителя Гомеля - Сергея Шомана - опубликовало издание "Радио Свобода".

Шомана задержали вместе с Александром Вихором. Семья считает, что Александр умер из-за несвоевременного оказания медицинской помощи - у него были проблемы с сердцем.

В СК заявили, что причиной смерти стала передозировка наркотиков. В свидетельстве о смерти, которое получили родственники, написано "причина устанавливается", отмечает "Медуза".

В Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET следит за развитием событий.