В Эстонии государство поддерживает нуждающихся студентов учебной стипендией, но далеко не всем удается ее получить. Однако выплаты 220 евро в месяц все же можно добиться, пример этому - фиктивный брак, передает Rus.Postimees.

Мартен (22 года) и Ханна (21 год) сидят бок о бок на кушетке в одной из однокомнатных квартир Тарту и потягивают колу из граненых стаканов. "Вы точно не пара?" - Нет-нет, - отмахиваются молодые люди. "Я здесь вообще не живу", - говорит Ханна.

Однако два года назад они стояли перед сотрудником службы регистрации актов гражданского состояния, сжимая в руках кольца и просили обвенчать их. Опытного чиновника не интересовало, почему молодые люди с ног до головы были одеты в черное и почему их лица выглядели вызывающе. Трое гостей "новобрачных" ухмылялись и были тоже все в черном.

"Красивые у нас были кольца - заказали их на AliExpress, по два евро каждое, - сказала Ханна. - Отпраздновали, сфотографировались - все, как надо".

"Кольцо я уже давно потерял", - сказал Мартен.

Эти лже-супруги - одни из нескольких, состоящих в браке, потому что это единственный способ получить в Эстонии от государства стипендию на обучение, основанную на потребностях.

По словам главного эксперта управления высшего образования Министерства образования и науки Аллана Падара, поддержка предназначена только для крайне нуждающихся в этом, обычно предполагается, что студента поддерживают его родители.

К сожалению, именно в студенческом возрасте государство выбивает почву из-под ног у родителей: когда молодому человеку исполняется 19 лет, государство отнимает детское пособие. Если в семье трое детей, как в случае с Бритой (22), которая тоже состоит в фиктивном браке, то значит, что из бюджета семьи исчезнут 400 евро в месяц.

По словам молодых людей, в Тарту в месяц тратятся деньги именно в таком размере. Пособие на ребенка отменяется, но государство по-прежнему считает 19–24-летних учащихся членом их семьи, независимо от того, живут ли родители на Сааре- или Сетомаа.

Родительский кошелек не резиновый

Государство сознательно сузило круг получателей стипендии по потребностям: например, регистрация по месту жительства в университетском городе не помогает. При этом по каким-то причинам партнер студента и его дети не считаются членами семьи.

Как правило, стипендию в размере 220 евро получает только тот студент, родители которого безработные и чья семья живет на пособие. Мать-одиночка, работающая с минимальной заработной платой, должна иметь как минимум четверых детей, чтобы потомок учащегося получал максимальную поддержку.

Только когда человек достигает возраста 25 лет, считается, что он живет отдельно от родителей. Однако именно в этом возрасте молодой человек завершает пятилетнее обучение и получил степень магистра. Вы можете работать полный рабочий день и больше не нуждаться в государственной поддержке.

"Родители поддерживают, но дают минимум, необходимый для жизни, а пока что нужно больше", - пояснила Ханна. "Если бы они услышали, что я зарабатываю 220 евро в месяц в браке, они бы дали 180 евро вместо 400".

Любопытный факт - именно поэтому главная причина, по которой Ханна не хочет, чтобы ее родители знали о фиктивном браке. Ханна собирается поступать в магистратуру, и ей нужно быть замужем еще два года.

"Мои родители верующие, они не одобрили бы фиктивный брак по моральным соображениям", - объяснила Брита. Родители живут в Тарту, но Брита сняла собственное жилое пространство и хочет справиться самостоятельно.

Мартен предполагал, что его родители разозлятся, узнав о фиктивном браке, но гнев, вероятно, быстро пройдет. Для него тоже причиной зарабатывания денег в браке было стремление к независимости.

Решение далось нелегко

Как молодые люди узнали о том, что фиктивным браком можно заработать? "Когда я приехал учиться, в общежитии на Нарва маантеэ 89 проходил так называемый информационный вечер, где студенты старших курсов знакомили нас с университетской жизнью", - пояснил Мартен. "Был такой прикол, что если материальное состояние будет совсем плохим - женись. Я сразу же предложил это Ханне", - поделился Мартен.

"Сначала я сказала «нет", но через год эта идея возникла снова, уже серьезно», - сказала Ханна. "Мне было интересно, осмелюсь ли я - вдруг родители узнают. Несколько недель спустя мы все же сделали это", - рассказала девушка.

Оба молодых человека не смогли учиться и работать одновременно. Мартену удалось получить и стипендию по успеваемости, и необходимое пособие на жизнь с учетом потребностей. По словам Ханны, для получения стипендии на ее специальности она должна иметь средний балл не ниже 4,7, что практически невозможно для всех, учитывая серьезность предметов.

"Учебная программа была хаотичной, невозможно было найти работу с таким гибким графиком", - сказала Ханна.

А вот Брита пошла работать параллельно с университетом. "Я бы все равно не получила поддержки из-за дохода", - пояснила она. "Но потом я почувствовала, что не могу учиться и работать одновременно. Я работала в баре по ночам, утром пропускала пары".

Она тоже не смогла учиться со средним баллом как минимум 4,7, чтобы получить стипендию. "Когда моя соседка по комнате вышла замуж по той же причине, у меня возникла идея", - объяснила Брита. "Я нашла одноклассника, которому тоже были нужны деньги. Если бы у меня была возможность получить стипендию каким-либо другим способом, я бы не была замужем", - сказала она.

Брак не свят для молодых

Лаура (23 года), получившая весной степень бакалавра гуманитарных наук в Тартуском университете, призналась, что у нее нет недостатка в деньгах. "Поскольку можно было жить более зажиточно, ничего не делая, я решила воспользоваться этим", - открыто заявила девушка.

Молодые люди заявили, что для них брак - это не то, что для старшего поколения. "Брак - это не святое. Если я когда-нибудь действительно выйду замуж, то, вероятно, также по экономическим и юридическим причинам", - отметила Ханна. "Брак не следует рассматривать как христианское событие", - сказал Мартен. "Вообще, поскольку я гомосексуалист, то могу выйти замуж в Эстонии только с целью обмана".

"Брак с современными церковными корнями - это устаревшее понятие сожительства, женоненавистничества и неравенства", - сказала Лаура.

"Те, кто слышит об этом, считают, что это ужасно хорошая идея", - сказала Брита.

По словам молодых людей, для женатых людей было бы еще больше денег, если бы информация дошла до всех желающих. На данный момент использование возможности зависит от того, попадется ли вам эта история где-нибудь. "Среди студентов были истории, которые сначала казались невероятными. Тем не менее, они вызвали у меня интерес и после нескольких быстрых поисков в Интернете оказались правдой", - отметила Лаура.

"Многие удивляются: ого, а на брак будут деньги?" Ханна объяснила. Он также знает настоящие пары, которые женятся только из-за денег.

Грегор (21) - один из них. "Мы также обсудили, морально ли брать деньги у кого-то, для кого эта поддержка действительно предназначена", - признал Грегор. "Но студенту неизбежно нужен дополнительный доход. Работа утомительна и нестабильна, если вы можете заработать немного дополнительных денег, то можете спокойно сосредоточиться на учебе".

Однако несколько месяцев спустя пара, поженившаяся из-за денег, поссорилась. Развод остановил денежный поток. "Безопаснее выйти замуж за человека, которого интересуют только деньги, - сказала Ханна.

Большинство молодых людей заявили, что даже если им исполняется 25 лет, то нет причин торопиться с разводом (процедура тоже стоит денег). "Изначально планировалось немедленно развестись, в некотором смысле также в знак протеста против некомпетентности института брака в управлении частными экономическими делами", - отметила Лаура. "Теперь, когда все сделано, бракоразводный процесс кажется утомительным. Я, вероятно, не разведусь, пока в этом не возникнет необходимости".

*Все имена студентов изменены

Условия получения стипендии на обучение Студент учится на дневном отделении и на 75 процентов выполняет требования учебной программы. Ежемесячный доход семьи на члена семьи составляет до 523 евро. Учащийся в возрасте до 24 лет входит в семью родителей, даже если он живет отдельно. Учащийся в возрасте до 24 лет, состоящий в браке, с родителем или опекуном ребенка, образует самостоятельную семью. Государство автоматически рассматривает студента в возрасте 25 лет и старше как члена отдельной семьи.

Главный эксперт Департамента высшего образования Министерства образования и науки Аллан Падар Студент может подать заявку на поддержку несколькими способами. Заключение фиктивного брака для получения стипендии, конечно, не является распространенным вариантом среди студентов, но могут быть отдельные случаи. Студенты, получившие отрицательный ответ на заявку на получение стипендии на обучение, могут подать заявление в высшее учебное заведение для получения гранта на основании особых потребностей. Его сумма составляет 135 евро (выплачена в 2019/2020 учебном году, например, 102 студентам Тартуского университета и 61 студенту Таллиннского технического университета - Прим. ред.). Высшее учебное заведение может также учитывать другие установленные им условия при определении размера стипендии. Среди прочего, высшее учебное заведение может оценить фактическую потребность в поддержке (например, неполные семьи, в которых другой родитель не поддерживает семью, но при получении поддержки в учебе на основе потребностей учитывается доход обоих родителей). Закон о студенческих стипендиях и студенческих ссудах был разработан на основе того, что студент сосредоточен на учебе и пользуется поддержкой своих родителей. Учебная поддержка на основе потребностей предназначена для тех, кто не может получать поддержку со стороны семьи. Например, исследование Eurostudent VII показало, что основными источниками дохода неработающих студентов являются деньги, полученные от семьи или партнера (42 процента респондентов) и стипендии (18 процентов). Анализ исследовательской поддержки Министерства на основе потребностей показал, что поддержка достигает целевой группы, которая больше всего в ней нуждается, и что финансовое положение родителей важно для того, чтобы справиться с ситуацией. Министерство не ведет такую ​​статистику, так как многие получили стипендии только потому, что состоят в браке.