История бюстгальтера: от ленточек в Египте до эротических конусов Мадонны

Как оказалось, в древние времена не было такого термина, как "нижнее белье" или "бюстгальтер", поскольку данный предмет гардероба не носил никакой эротической окраски. Белье представляло собой тканевую "подушку", поглощающую пот.

Каким было нижнее белье в древние времена?

В Египте женщины носили нагрудные повязки - широкие ленты из плотной льняной ткани - они являлись обязательной частью костюма египтянки.

В Древней Греции носили специальные повязки, которые или поддерживали грудь снизу, или помогали скрыть чрезмерные формы. Для их обозначения существовали специальные слова.

Древние римлянки под хитоны и туники надевали кожаные пояски - строфии, первый прообраз бюстгальтера, подчеркивающий грудь и талию. Римлянам были известны разные варианты повязок для груди: fascia сдерживала рост бюста у молодых девушек, mamillare стягивала пышную грудь зрелых женщин, повязка strophium только поддерживала грудь снизу.

В Средние века о бюстгальтерах позабыли. На их место пришли тяжелые корсеты с металлическими вставками для поднятия груди. Как известно, корсет приводил к деформации тела. Ребра деформировались до такой степени, что травмировали легкие.

Появление корсета можно проследить уже в 14-м веке во Франции, Бургундии.

Корсеты были популярны вплоть до Великой французской революции, поскольку потом стало важнее сохранить свое тело и здоровье, а не плоский профиль с осиной талией.

ФОТО: Eileen Costa/AP

Корсеты снова стали популярны во время правления Наполеона Бонапарта, но их быстро сменило нижнее белье, схожее с бюстгальтером. Женщины стали активнее - начали заниматься спортом, танцевать, и появился спрос на удобное трикотажное белье.

Галерея: Нижнее белье

В конце 19-го века женщины наконец начали надевать белье, связанное уже с понятием "красота". Тогда и появился термин "нижнее белье". Его создавали из батиста и шелка, а декорировали кружевом и вышивкой.

Когда появился первый бюстгальтер?

Впервые бюстгальтер был представлен на Всемирной выставке в Париже 27 июня 1889 года француженкой Эрмине Кадоль. Она решила дать женщинам больше свободы, избавив их от корсетов.

Однако настоящему бюстгальтеру всего 106 лет, и он появился в Америке!

13 ноября 1914 года его запатентовала Мэри Фелпс Джейкоб. Выглядел он так:

Женщины тогда еще носили корсеты, и поначалу новый предмет женского туалета не имел успеха. Мэри продала патент корсетной компании братьев Уорнеров. Производство бюстгальтеров принесло компании за первые 30 лет продаж 15 млн долларов.

Однако прогресс в данной отрасли был медленным. За годы своего существования бюстгальтеры претерпели множество изменений. В 1922 году эмигрантка из Российской империи Ида Розенталь основала вместе со своим супругом компанию Maidenform. Они разработали стандартизованные размеры бюстгальтеров в зависимости от размера груди и усовершенствовали их.

Среди наиболее революционных версий этого предмета нижнего белья был прозрачный бюстгальтер "no bra", созданный Руди Гернрайхом в 1964 году.

Простой прозрачный минималистичный бюстгальтер существенно отличался от своих тяжелых конусообразных предшественников пятидесятых. Его главный посыл был - принятие женской природы и тела.

Тридцатью годами позже певица Мадонна вернула в моду бюстгальтер, который был отвергнут феминистками как символ угнетения женщины.

Во время мирового турне Blonde Ambition World Tour звезда появлялась на публике в корсетах с гипертрофированными бюстгальтерами конической формы. Корсеты были разработаны Жан-Полем Готье.

Корсет от Жан-Поля Готье ФОТО: AP/Scanpix

Бюстгальтер из нижнего белья превратился в публичный и даже сексуальный элемент шоу!