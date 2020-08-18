Она сыграет принцессу Диану в "Короне". Кто такая Элизабет Дебики? А что это за сериал?

16 августа появилась новость о том, что на роль принцессы Дианы в последних двух сезонах сериала "Корона" утвердили Элизабет Дебики. Об этом сериале говорят если не все, то многие поклонники британской королевской семьи. Мы вкратце собрали все об актрисе и сериале, чтобы вы тоже были в теме!

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Что за сериал?

Сериал "Корона" повествует о жизни королевы Елизаветы Второй, начиная с того момента, когда она взошла на престол в 1947 году и заканчивая XXI веком. Согласно примерным расчетам, стоимость производства одного сезона из десяти серий превышает 100 миллионов фунтов стерлингов.

Особенность сериала - актерский состав обновляется каждые два сезона.

Ранее появилась информация о том, что принца Филиппа в финальных сезонах сыграет Джонатан Прайс (Его Воробейшество из "Игры престолов"), а королеву Елизавету II - Имельда Стонтон (профессор Амбридж в серии фильмов о Гарри Поттере).

Каждый сезон повествует о различных этапах жизни королевы. В финальных сезонах "Короны" будет рассказано о расставании принцессы Дианы и принца Чарльза, а также об обстоятельствах смерти народной любимицы. Именно трагическая смерть Дианы и события после нее погрузили семью в кризис.

Экранная принцесса Диана - Элизабет Дебики

Девушка появилась на свет 2 августа 1990 года в Париже, где на тот момент работали ее родители - профессиональные танцоры. В 1995 году семья Дебики переехала на родину мамы - в Австралию, в город Мельбурн.

Школу будущая актриса окончила с отличием. Наибольшие успехи были получены в английском языке и драматургии.

В 2007 году после выпускного в Huntingtower School Дебики отправила документы в Викторианский колледж искусств при Мельбурнском университете, куда ее и приняли. А уже спустя два года девушка получила премию имени Ричарда Пратта*.

*Австралийский предприниматель и общественный деятель польского происхождения.

В 2010 году Элизабет окончила вуз.

Фильмы и сериалы

Дебют актрисы на большом экране состоялся в 2011 году, когда она снялась в комедии "Свадебный разгром" у Стефана Эллиота.

Следующим фильмом, в котором снялась Элизабет, стал "Великий Гэтсби" База Лурмана по мотивам одноименного произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Девушка поработала на одной съемочной площадке с по-настоящему звездным составом:

Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Джоэл Эдгертон, Джейсон Кларк, Кэрри Миллиган и Айла Фишер.

К слову, Дебики принял на роль сам режиссер, который заметил ее актерскую игру в театре.

Далее последовал ряд теле- и кино-работ. Актриса совмещала работу на ТВ и в кино с театром. Среди фильмов с участием Дебики - "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Эверест" Бальтасара Кормакура и сериалы "Ночной администратор", "Рейк" и "Случай в Кеттеринге".

В "Ночном администраторе" девушка сыграла вместе с Хью Лори, Томом Хиддлстоном и Оливией Колман. В некоторых сценах сериала актриса появилась полностью обнаженной.

Но по-настоящему известно массовому зрителю девушка стала в 2017 году, когда на экраны вышла вторая часть "Стражей галактики" от Джеймса Ганна. Как и другие фильмы киновселенной Marvel, тут тоже был звездный состав: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне.

Элизабет Дебики для роли полностью покрывали золотой краской, даже линзы были золотого цвета. Девушке также нужно был носить обувь на достаточно высокой платформе, и это при ее росте 190 см весе 60 кг!

Известно, что Элизабет подписала контракт на участие в еще одной части "Стражей галактики".

Личная жизнь

Свою личную жизнь актриса скрывает, в соцсетях сидит редко, тот же Twitter она перестала вести в 2015 году.

Известно, что Дебики не замужем и парня у нее тоже нет. Ходили слухи о том, что она встречалась со своими партнерами по съемочной площадке Джейком Джилленхолом и Томом Хиддлстоном, однако эта информация никак не подтверждалась.