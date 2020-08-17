Обвиненный в шпионаже Олег Бурак приговорен к 15 годам лишения свободы

Суд Видземского предместья Риги сегодня приговорил обвиняемого в шпионаже бывшего работника информационного центра Министерства внутренних дел Олега Бурака к 15 годам лишения свободы, сообщила агентству LETA его адвокат Имма Янсоне.
Она заявила, что приговор будет обжалован. Заседание суда проходило за закрытыми дверьми. Ранее Бурак заявил, что вины не признает.
Столь объемное дело о шпионаже в Латвии рассматривалось впервые.
Прокурор прокуратуры Рижского судебного округа предъявил Бураку обвинение в совершении шести уголовных преступлений, в том числе обвинение в обороте порнографических материалов.
Согласно обвинению, Бурак длительное время собирал и за материальное вознаграждение передавал российским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну. В период с 2000 по 2006 год обвиняемый встречался с представителями спецслужб и передавал им собранную информацию, однако документы собирались на протяжении еще более длительного периода.
Бывший чиновник обвиняется также в обороте порнографических материалов с изображением сексуального насилия и совершения действий сексуального характера с животными.
Кроме того, по мнению прокуратуры, обвиняемый также приобретал и хранил огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества без соответствующего разрешения.
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