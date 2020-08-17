Обвиненный в шпионаже Олег Бурак приговорен к 15 годам лишения свободы

Она заявила, что приговор будет обжалован. Заседание суда проходило за закрытыми дверьми. Ранее Бурак заявил, что вины не признает.

Столь объемное дело о шпионаже в Латвии рассматривалось впервые.

Прокурор прокуратуры Рижского судебного округа предъявил Бураку обвинение в совершении шести уголовных преступлений, в том числе обвинение в обороте порнографических материалов.

Согласно обвинению, Бурак длительное время собирал и за материальное вознаграждение передавал российским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну. В период с 2000 по 2006 год обвиняемый встречался с представителями спецслужб и передавал им собранную информацию, однако документы собирались на протяжении еще более длительного периода.

Бывший чиновник обвиняется также в обороте порнографических материалов с изображением сексуального насилия и совершения действий сексуального характера с животными.

Кроме того, по мнению прокуратуры, обвиняемый также приобретал и хранил огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества без соответствующего разрешения.