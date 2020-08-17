Во всей Шри-Ланке пропало электричество

Электричество пропало по "техническим причинам", возникшим на электростанции Керавалапития недалеко от столицы Коломбо.

Электричество в стране с 21 миллионом жителей пропало посреди дня. Спустя шесть часов подача электроэнергии в отдельные регионы была восстановлена, но с наступлением ночи в Коломбо по-прежнему царит тьма.

В прошлый раз проблемы столь серьезного характера возникали на Шри-Ланке в 2016 году, когда после серьезной аварии электричество пропало на восемь часов.

В понедельник это событие вызвало в том числе и хаос в движении, так как перестали работать светофоры, а полиция с трудом могла обеспечить работников на важнейшие перекрестки.

В больницах и других важных объектах инфраструктуры имеются генераторы, в свою очередь главный аэропорт страны закрыт из-за кризиса Covid-19.

Половину электричества на Шри-Ланке вырабатывают термоэлектростанции, а вторую половину - ГЭС и ветряки.

Локальная пропажа электричества на Шри-Ланке не является чем-то необычным, но аварии такого масштаба для государства - редкость.