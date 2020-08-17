Во всей Шри-Ланке пропало электричество

Во всей Шри-Ланке в понедельник на несколько часов пропало электричество, когда на одной из крупнейших электростанция возникли технические проблемы, сообщает AFP.
Электричество пропало по "техническим причинам", возникшим на электростанции Керавалапития недалеко от столицы Коломбо.
Электричество в стране с 21 миллионом жителей пропало посреди дня. Спустя шесть часов подача электроэнергии в отдельные регионы была восстановлена, но с наступлением ночи в Коломбо по-прежнему царит тьма.
В прошлый раз проблемы столь серьезного характера возникали на Шри-Ланке в 2016 году, когда после серьезной аварии электричество пропало на восемь часов.
В понедельник это событие вызвало в том числе и хаос в движении, так как перестали работать светофоры, а полиция с трудом могла обеспечить работников на важнейшие перекрестки.
В больницах и других важных объектах инфраструктуры имеются генераторы, в свою очередь главный аэропорт страны закрыт из-за кризиса Covid-19.
Половину электричества на Шри-Ланке вырабатывают термоэлектростанции, а вторую половину - ГЭС и ветряки.
Локальная пропажа электричества на Шри-Ланке не является чем-то необычным, но аварии такого масштаба для государства - редкость.
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