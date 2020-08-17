В Литве пройдет акция "Балтийский путь. Свободу Беларуси". Один участок заполнят жители Латвии

Шествие начнется в 19:00 на стыке границ Беларуси, России и Латвии или т.н. Кургане дружбы.

Как сообщила агентству LETA директор "Латвийского гражданского альянса" Кристине Зонберга, в знак солидарности с усилиями белорусского народа, направленными на получение свободы и демократии, жители Латвии могут принять участие в праздновании годовщины "Балтийского пути" 23 августа, когда в Литве пройдет акция поддержки "Балтийский путь. Свободу Беларуси", а днем ранее - в Латгале присоединиться к шествию вдоль границы Беларуси.

Зонберга сообщила, что во время акции "Балтийский путь. Свободу Беларуси" будет выстроена цепь солидарности от литовской столицы Вильнюса до белорусской границы, один из участков которой должны будут заполнить участники из Латвии.

С латвийской стороны акция начнется вечером 22 августа в Пасиенской волости Зилупского края, когда в 19:00 от Кургана дружбы начнется шествие вдоль границы с Беларуси. Шествие завершится 23 августа в Пиедруе, где в 12:00 состоится церемония открытия акции солидарности.

Из Пиедруи участники акции начнут свой путь в Вильнюс, где они объединяться с теми латвийцами, которые приедут для участия в акции "Балтийский путь. Свободу Беларуси". Акция в Литве начнется 23 августа в 19:00. Людям будет обеспечен транспорт, чтобы все желающие могли принять участие в мероприятии, соблюдая условия эпидемиологической безопасности и используя маски для лица на территории Литвы.

Подать заявку на участие в "Балтийском пути" можно здесь.

В свою очередь, чтобы принять участие в шествии вдоль границы Беларуси, нужно зарегистрироваться здесь.

По словам Зонберги, аналогичные акции солидарности пройдут в Эстонии и Украине, все они будут объединены хэштэгом #FreedomWay.

Участников акции "Балтийский путь. Свободу Беларуси" и участников шествия призывают взять с собой флаги Беларуси или Латвии и одеться в белое.