Дело о крупнейшей сети педофилов в Германии: как защитить детей

Колоссальный размах преступлений педофилов в Германии

Изучение улик против каждого из 87 обвиняемых дает все новые зацепки, и число предполагаемых преступников растет. Прокурор Хартман особо подчеркивает, что все случаи - это звенья одной гигантской цепи: "Они образуют целую сеть коммуникационных структур, которая, по мнению следствия, облегчала и усиливала возможность совершения этих преступных деяний".

В конце июня министр юстиции Северного Рейна - Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach) признался, что даже представить не мог реальный размах содеянного, и констатировал, что дело о сети педофилов приобрело "новое измерение", которое министр назвал чудовищным.

Участники сетевой группы педофилов в чатах и мессенджерах в даркнете и общедоступных сегментах интернета распространяли детскую порнографию, "подбивали друг друга на совершение преступлений", договаривались об обмене детьми и делились советами - в частности о том, как успокоить ребенка, чтобы можно было его беспрепятственно использовать. "Тех, кто колебался, подбадривали и подталкивали к тому, чтобы они претворили в жизнь свои намерения", - добаивил Бизенбах. Порой в чатах одновременно участвовали до 1800 человек.

"Общаясь в чатах, они укрепляли друг друга в убеждении, что совращение детей и сексуальное насилие над ними является социально допустимым и приемлемым", - указывает прокурор Хартман. Он называет это "существенным искажением восприятия". Осознание того, что было совершено тягчайшее преступление, сглаживалось благодаря общению с такими же преступниками: "Они уверяли друг друга в том, что все, что они делают, - совершенно нормально, вплоть до мысли о том, что преступные действия были совершены по взаимному согласию с ребенком".

Сколько детей в ФРГ становятся жертвами педофилов?

Количество зарегистрированных случаев сексуального насилия в отношении детей и распространения детской порнографии на территории Германии неуклонно растет. В 2019 году было возбуждено почти 16 000 уголовных дел по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2019 году на стадии расследования в немецкой полиции находилось более 12 000 уголовных дел, связанных с детской порнографией: это в два раза больше, чем в 2016 году.

Помимо этого, следователи также выявили почти 3000 тысячи случаев кибергруминга - вида сексуального насилия в отношении детей в интернете, состоящего в том, что преступники регистрируются в соцсетях под видом подростков, втираются в доверие к детям и пытаются получить от них интимные видео или фото, а затем шантажируют, вынуждая их отправить еще более откровенные материалы, деньги или встретиться в режиме офлайн.

Но число невыявленных преступлений гораздо выше - примерно в семь раз, подчеркивает независимый уполномоченный федерального правительства по вопросам предотвращения сексуальных злоупотреблений в отношении детей Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig). Он занимает этот пост уже девять лет и почти все это время говорит о колоссальных масштабах сексуальных надругательств над детьми, требуя, чтобы борьба с этим преступлением воспринималась как национальная задача.

"Преступники, среди которых встречаются и женщины, могут быть представителями абсолютно всех социальных слоев. Проблема сексуального насилия по отношению к детям - как в аналоговом мире, так и в Сети - это проблема для общества в целом", - отметил Рёриг в беседе с DW.

Одно лишь ужесточение уголовного законодательства - не выход

Преступления последних лет, связанные с надругательствами над детьми, - в числе которых "дело Бергиш-Гладбах", дела о педофилии в Люгде и Мюнстере - приобрели общенациональный резонанс, и это сделало тему насилия по отношению к детям предметом общественного обсуждения. Но Рёриг сожалеет, что в дискуссии в основном идет речь о суровых мерах наказания.

"Только лишь ужесточив уголовное законодательство, мы не сможем бороться с таким комплексным явлением как сексуальное насилие над детьми и сексуальные злоупотребления в Сети", - убежден Йоханнес-Вильгельм Рёриг. Гораздо важнее, считает он, чтобы у следователей был доступ ко всем новейшим технологиям расследования, которые во много раз усиливают возможность обнаружения преступников.

"Они полностью вышли из-под контроля и в своих онлайн-чатах утратили все возможные человеческие принципы", - говорит о педофилах Рёриг. Поэтому, помимо наказания, преступникам необходима терапия и профессиональная помощь, уверен он.