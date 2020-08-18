KNAB начал пять проверок о возможных нарушениях предвыборной агитации в Риге

В основном проверки связаны с сигналами о нарушениях предвыборной агитации в наружной рекламе и в интернете. Так как эти проверки еще не завершены, KNAB не дает более подробных комментариев.

Латвийское телевидение сообщает, что партия "Согласие", возможно, использовала помещения одного из участком муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks для проведения предвыборного собрания. RNP подтверждает, что после проведения муниципальной проверки возбуждено дисциплинарное дело в отношении нескольких сотрудников предприятия.

Период предвыборной агитации перед предстоящими внеочередными выборами в Рижскую думу начался 7 июля и продлится до дня выборов 29 августа.

Жители, заметившие возможные нарушения предвыборной агитации, могут сообщить об этом в KNAB, используя мобильное приложение Zino KNAB или позвонив по телефону доверия 8000 20 70.