Соблюдайте осторожность! В 50 км от Риги замечен медведь

Примерно в 50 км от Риги и в 10 км от Огре, в лесах Туркалне, средь бела дня засняли на видео медведя. Животное было замечено у кормушки, созданной охотничьей командой, сообщает передача Panorāma.
Специалисты отмечают, что медведи обычно более активны вечером и ночью, но этот медведь пришел днем.
Охотник Юрис Ясикевич, на камеру которого попало животное, отмечает, что до сих пор у кормушки были замечены только олени и косули, а медведь появился впервые.
Животному, которого сняли на видео, - около трех лет. Охотники говорят, что давно не видели медведя так близко от Риги, поэтому грибникам стоит быть осторожнее.
Видео: Сюжет на латышском языке
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