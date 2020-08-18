Вт, 18.08.2020
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Соблюдайте осторожность! В 50 км от Риги замечен медведь

Бурый медведь. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Примерно в 50 км от Риги и в 10 км от Огре, в лесах Туркалне, средь бела дня засняли на видео медведя. Животное было замечено у кормушки, созданной охотничьей командой, сообщает передача Panorāma.

Специалисты отмечают, что медведи обычно более активны вечером и ночью, но этот медведь пришел днем. 

Охотник Юрис Ясикевич, на камеру которого попало животное, отмечает, что до сих пор у кормушки были замечены только олени и косули, а медведь появился впервые.

Животному, которого сняли на видео, - около трех лет. Охотники говорят, что давно не видели медведя так близко от Риги, поэтому грибникам стоит быть осторожнее.

Видео: Сюжет на латышском языке 

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