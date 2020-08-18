Соблюдайте осторожность! В 50 км от Риги замечен медведь

Специалисты отмечают, что медведи обычно более активны вечером и ночью, но этот медведь пришел днем.

Охотник Юрис Ясикевич, на камеру которого попало животное, отмечает, что до сих пор у кормушки были замечены только олени и косули, а медведь появился впервые.

Животному, которого сняли на видео, - около трех лет. Охотники говорят, что давно не видели медведя так близко от Риги, поэтому грибникам стоит быть осторожнее.

Видео: Сюжет на латышском языке