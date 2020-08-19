Новый аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village рассказал о первых посетителях и продажах

Анна Жигалова, руководитель отдела маркетинга Via Jurmala Outlet Village отмечает, что прогнозы относительно количества посетителей аутлет-городка сбылись, гости были не только из Латвии (62%), но и из Литвы (14%), Эстонии (19%), а также из других соседних стран (5%).

Среди самых популярных и посещаемых магазинов в аутлет-городке стали: магазин спортивной одежды и обуви Puma, магазин распродажи брендов премиум-класса Autlets A, магазин всемирно известных модных брендов Denim Dream, первый в Балтии аутлет концепта магазин Guess и мультибрендовый магазин Sizeer.

Как показывают результаты, 37,5% из посетителей аутлет-городка купили спортивный товар, 15,6% сделали покупки в крупнейшем в Балтии магазине Spirits&Wine, 17,2% купили именно обувь, а 17% сделали покупки в мультибрендовых магазинах и в магазинах джинсовой одежды.

Галерея: Открытие Via Jurmala Outlet Village