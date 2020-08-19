Выстрелы в воздух и машина в канаве. Как обычный вызов полиции закончился погоней

Около 11:00 экипаж полиции получил информацию от своих коллег о некой подозрительной автомашине с иностранными номерами, которая остановилась на внутренней полосе Елгавского шоссе.

Прибыв на указанное место, полицейские заметили черный BMW - в тот момент женщина из канистры заправляла автомобиль топливом, а на водительском сидении находился некий мужчина, который при виде приближающихся полицейских резко вскочил и в спешке попытался закрыть багажник. После этого как водитель, так и пассажирка быстро вернулись в салон автомобиля.

Для того, чтобы узнать, что происходит, один полицейский направился в сторону автомобиля, однако в тот момент водитель BMW захлопнул двери автомобиля и уехал.

Представители полиции начали преследование и потребовали остановить автомобиль, однако водитель продолжил пытаться скрыться.

При этом водитель игнорировал знаки дорожного движения. Спустя некоторое время сотрудникам отдела спецзаданий Госполиции все же удалось остановить водителя, побег которого закончился в канаве. К счастью, никто не пострадал.

Водитель BMW выскочил из машины и попытался убежать, но не пробежал и десяти шагов. Его удалось поймать после предупредительного выстрела в воздух полицейским.

Выяснилось, что водителем является 17-летний юноша, у него нет водительских прав и, возможно, в момент погони он находился под воздействием наркотиков.

Номера машины, которой он управлял, были сняты и заменены на иностранные. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован, у него не было техосмотра а также полиса OCTA.

Видео: Стремительная погоня на Елгавском шоссе