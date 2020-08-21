Мы здесь, чтобы защищать воздушное пространство Балтии: Британские ВВС о своей миссии в Литве

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы в Шяуляе Королевские военно-воздушные силы (Royal Air Force (RAF)) Великобритании выполняют миссию альянса по охране воздушного пространства стран Балтии. По приглашению Британского посольства RUS TVNET побывал на военной базе и пообщался с членами отряда.

Главная миссия Королевских ВВС в Шяуляе - это охрана воздушного пространства стран Балтии. В Литве сейчас находятся также испанские ВВС, которые охраняют Балтийское небо вместе с французскими ВВС в Эстонии.

Как сообщает командир английского подразделения, полковник-лейтенант Стью Гвиннат, в Литве сейчас находятся примерно 150 солдат из британского отряда.

Большинство таких операций длятся несколько месяцев, после чего происходит ротация по всему миру. По словам командира, это оптимальное время, чтобы поддерживать мотивацию команды и остального персонала.

Военная база НАТО в Литве ФОТО: Посольство Великобритании

Как повлияло распространение Covid-19 на вашу работу?

"Это было испытание для нас, я думаю также как и для всего мира. Covid-19 изменил то, как мы работаем. Очевидно мы обучены работать в любой ситуации и преодолевать различные препятствия. Мы готовились к операциям немного дольше и с большей осторожностью, потому мы не хотели ничего упустить и попасть в ситуацию, с которой не смогли бы справиться. Но мы все равно выполняли все операции вовремя", - рассказал командир.

Британские военные прибыли на базу в конце апреля 2020 года.

"Нам повезло, так как мы оказались в Литве, когда во всей Европе были строгие ограничения из-за Covid-19. Но в Литве ситуация быстро улучшилась, по сравнению с Великобританией. Пока наши родные и близкие сидели дома в Великобритании, мы могли насладиться и поездить по территории Литвы и посмотреть на литовскую культуру", - поделился командир британских ВВС.

Стью Гвиннат ФОТО: Посольство Великобритании

Как выглядит обычный день здесь?

"Это командная работа, мы работаем вместе с испанцами здесь и французами в Эстонии. Мы все участвуем в операциях. Но дни здесь ничем не отличаются от наших будней в Великобритании. Мы работает много часов здесь, также как мы это делали дома. Но в нашей работе не бывает одинаковых дней. У нас есть план тренировок, так как мы должны тренироваться, пока мы здесь. Это не только операционные полеты, мы также тренируемся с разными партнерами из балтийских стран. Мы должны быть всегда готовы среагировать, если вдруг случится непредвиденная ситуация.

Наша роль здесь, это защищать военное пространство Балтии от любого, кто захочет попасть сюда без разрешения. Если мы видим, что самолет не выходит с нами на связь, наша задача опознать самолет, убедиться, что мы знаем, кто это и куда он летит", - рассказывает командир.

"Иногда мы взлетаем на истребителях, чтобы просто опознать объект. Иногда нам приходится сопровождать самолет до места назначения.

Такое может случится несколько раз за день, а может раз в две недели. Не могу сказать точно, как часто это происходит", - отмечает командир.

Eurofighter Typhoon ФОТО: Посольство Великобритании

Насчет политической ситуации, которая может происходить на границы Литвы и Беларуси, в связи с недавними заявлениями Лукашенко командир отвечает:

"Наши операции проводятся годами, они не изменяться в зависимости от того, что происходит в других странах. Мы здесь, чтобы защищать воздушное пространство Балтии. И это наш главный фокус".

Несколько пилотов поделились впечатлениями от работы в Королевских ВВС и проживании в Литве.

"Самое захватывающее в моей работе, это когда ты слышишь сигнал и ты не знаешь, что ждет тебе там, в небе. Но ты знаешь что ты должен подняться в воздух как можно быстрее и выполнить миссию. Самое захватывающее, это определенно, полеты", - рассказывает один из пилотов британских ВВС.

ФОТО: Посольство Великобритании

"Нам очень нравится летняя погода здесь, мы нашли несколько красивых озер недалеко отсюда, где мы любим проводить время. Нам нравится изучать местную культуру и встречать местных жителей", - рассказывает летчик.

Несмотря на то, что военные самолеты очень громкие, а база находится недалеко от города, пилот отмечают, что местные всегда очень приветливы.

"Великобритании многие жалуются на шум от наших самолетов, но здесь все очень дружелюбные, я не слышал никаких жалоб, правда, я не говорю на литовском", - делиться другой пилот.

Пилот ВВС Великобритании ФОТО: Посольство Великобритании

На военной базе было также несколько женщин-военных. Одна из военных поделилась своим опытом работы в британских ВВС, а также планами на будущее.

"В этом году я ухожу из армии. Я была в армии 12 лет. Я хочу работать в Европе, мне кажется пришло время увидеть вещи с другой стороны. Армия это классно, но я хочу новое приключение", - рассказывает лейтенант.

Как много женщин сейчас здесь?

"Нас здесь очень мало, около 16-ти. Я всегда очень рада видеть других женщин в армии", - рассказывает Хелен Дэвис, лейтенант ВВС.

Почему Вы решили пойти служить в армию?

"Мне всегда нравилась физическая нагрузка, я подумала, что армия это классная возможность путешествовать, иметь много разных обязанностей, и много заниматься спортом. Я не думала о том, что мне надоест носить одну и ту же одежду", - шутит девушка.

Насколько сложно женщинам служить в армии?

"Это зависит от того, с кем Вы разговариваете.

Иногда мне очень трудно быть здесь, иногда я думаю, а что бы я сделала, если бы была мужчиной. Наверное, мне было бы намного проще. Но никто никогда этого не скажет вслух, понимаете", - говорит Хелен.

Лейтенант признается, что тема женщин-военных для нее очень важна и она могла бы говорить об этом весь день.

Лейтенант Хелен Дэвиес ФОТО: Посольство Великобритании

Как сообщает BNS, в данный момент миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах выполняют 15 истребителей из четырех стран. В Шяуляй дислоцированы истребители Испании, Соединенного Королевства и Германии, а на базе ВВС в Эстонии – французские истребители. Командир английского подразделения, полковник-лейтенант Стью Гвиннат сказал, что сотрудничество такого типа предоставляет уникальные возможности для тренировочных и реальных операций не только пилотам, но и инженерам, которые совместно обслуживают самолеты разных стран. Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстонии стали членами Альянса.

Видео: Истребитель Eurofighter Typhoon