"Несмотря на отсутствие навыков, купаться идут 89% населения". Латвия - лидер Европы по утопленникам

На такие мысли наводят высокие показатели гибели на воде - в прошлом году утонули 96 человек, в этом году к началу августа - уже 80.

По количеству утонувших людей Латвия по-прежнему занимает первое место в Европе.

В ходе проведенного страховой компанией Balta опроса этим летом 73% респондентов признались, что не умеют плавать и на воде не чувствуют себя уверенно.

Эксперты из общества "Плавать безопасно" отмечают, что в действительности этот показатель может быть еще выше, потому что люди часто переоценивают свои навыки.

Основатель общества "Плавать безопасно" Зане Гемзе поясняет, что, например, в скандинавских странах умение плавать предполагает, что человек может проплыть 200 метров, в том числе 50 метров на спине. Данные опроса показывают, что люди в Латвии начинают осознавать нехватку своих навыков и, возможно, ведут себя более осторожно.

Однако опрос полностью опровергает представление о том, что те, кто не чувствует себя уверенно или не умеет плавать, не лезут в воду. "Несмотря на отсутствие навыков, купаться идут 89% населения", - подчеркивает Гемзе.