Что рассказывают белорусские силовики, которые уволились после протестов

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"У меня обычная семья, вся в кредитах, в том числе и квартира построена в кредит, это было трудное решение, - признается Емельянов. - Но после событий 9 и 10 августа сомнений особо уже не осталось. Я понимал, что больше не смогу служить. Это настоящая война против безоружных людей".

По словам Емельянова, он сказал, что не пойдет на площадь, не станет разгонять и, тем более, бить людей, даже если поступит приказ: "Меня предупредили, что по-хорошему не уволят. Тогда я просто отдал удостоверение и сказал, что больше на работу не выйду". Емельянов говорит, что никогда не участвовал в разгонах мирных акций, в Новополоцке такого раньше не было. Да и сейчас, по его словам, местная милиция ни силу, ни оружие (резиновые пули и светошумовые гранаты) при задержаниях не применяла. "Это, в основном, приезжие - военные и ОМОН", - говорит Егор Емельянов.

После его ухода из органов уволились еще пять его подчиненных. "Слышал, что руководство говорит, что я "продался Европе", что это пиар и попытка заработать. Мне страшно и за себя, и за семью. Если действующая власть останется, то меня, скорее всего, ждут проблемы", - рассказывает Егор.

Подполковник милиции: "Я видел, какими люди выходили из Окрестина. Мы не для этого служили"

Свой выбор сделал и подполковник милиции Александр: "После того, как я увидел фото избитых силовиками людей, понял, что не могу находиться в системе". До недавнего времени Александр обучал будущих сотрудников МВД, а 9 августа охранял один из избирательных участков в Минске. По словам мужчины, люди шли на выборы как на праздник, но их голоса не посчитали: "Не скажу, что видел фальсификации, но учителя, которые были в комиссии, боялись выходить на улицу, ничего не могли объяснить, сидели и плакали".

Выборы и события, которые последовали за ними, по словам Александра, окончательно повлияли на его решение уволиться из органов. "Я увидел, какими люди выходили из Окрестина (Центр изоляции правонарушений на улице Окрестина в Минске. - Ред.). Мы не этому учили курсантов, не для этого служили". Он признается, что в 2010 году тоже был на акциях протеста - вытеснял толпу, но ни в задержаниях, ни в избиениях не участвовал. Нынешнюю жестокость силовиков он объяснить не может.

Александр говорит, что ушел из правоохранительных органов в никуда, хотя кто-то и думает, что ему заплатили: "Есть поддержка людей - это главное. Мы один народ, мы не должны противостоять друг другу и тем более друг друга избивать".