Кристине Деймоне резко отозвалась о новом аутлет-городке в Пиньки

Деймоне в своем Instagram в сториз поделилась своими наблюдениями. Согласно ее заявлению, многие магазины закрыты и ее любимому бренду Gucci отведен всего один стенд.

"Деньги есть! Карточка есть! Купить - нечего!" - сказала Кристине.

Девушка, которая закупается в аутлет-городках в других странах, с грустью призналась, что это был "первый и, честно говоря, последний раз", когда она приходила в данный городок за покупками.

"Все, что я купила - носки Armani", - сказала Деймоне, отметив, что и те были на 10 центов дороже.

Напомним, 14 августа в Пиньки открылся новый аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village. По словам его хозяев, в аутлете представлены 100 всемирно известных брендов. Среди них - Guess, Puma, Tommy Hilfiger, Ecco, Stefanel, Ermenegildo Zegna, Levi’s, Mustang, Lee Wrangler, NS King, Sizeer, Crocks, Billionaire, Burberry, Brunello Cucinelli, Pako Lorente, Napapijri и многие другие.

Галерея: Открытие самого большого аутлета в Балтии