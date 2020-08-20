Чт, 20.08.2020
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Кристине Деймоне резко отозвалась о новом аутлет-городке в Пиньки

ФОТО: instagram/kdeimon

Дизайнер и мастер по наращиванию ресниц Кристине Деймоне, которая неоднократно попадала в заголовки новостных порталов, поделилась своими наблюдениями касательно недавно открывшегося аутлета в Пиньки. 

Деймоне в своем Instagram в сториз поделилась своими наблюдениями. Согласно ее заявлению, многие магазины закрыты и ее любимому бренду Gucci отведен всего один стенд. 

"Деньги есть! Карточка есть! Купить - нечего!" - сказала Кристине. 

Девушка, которая закупается в аутлет-городках в других странах, с грустью призналась, что это был "первый и, честно говоря, последний раз", когда она приходила в данный городок за покупками. 

"Все, что я купила - носки Armani", - сказала Деймоне, отметив, что и те были на 10 центов дороже. 

Напомним, 14 августа в Пиньки открылся новый аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village. По словам его хозяев, в аутлете представлены 100 всемирно известных брендов. Среди них - Guess, Puma, Tommy Hilfiger, Ecco, Stefanel, Ermenegildo Zegna, Levi’s, Mustang, Lee Wrangler, NS King, Sizeer, Crocks, Billionaire, Burberry, Brunello Cucinelli, Pako Lorente, Napapijri и многие другие. 

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