Экс-министр культуры Беларуси перешел в оппозицию. Теперь ему угрожают и предлагают уехать

Павел Латушко в 2009-2012 годах занимал пост министра культуры Беларуси. В 2012-2019 годах он был послом во Франции, а затем стал директором Национального академического театра имени Янки Купалы (Купаловского театра). Этот театр считается одним из лучших в Беларуси.

Предыстория

17 августа, после того, как Латушко вошел в Координационный совет оппозиции и выступил в минском "Марше свободы" против насилия над протестующими, его уволили с поста директора Купаловского театра. Труппа театра вступилась за него и потребовала восстановить Латушко в должности, а также отправить в отставку министра культуры Юрия Бондаря. Сотрудники театра также выразили намерение уволиться вслед за ним, после чего силовики заблокировали для них вход в здание театра.

Актеры белорусского театра имени Янки Купалы выступили с осуждением милицейского беспредела:

Угрозы и порча имущества

В разговоре с Tut.by Латушко отметил, что снимки дома ему были присланы друзьями: сам мужчина уже несколько дней ночует в другом месте.

Он рассказал, что получает угрозы от людей, которые ссылаются на связи со спецслужбами. Помимо этого, ему было предложено срочно покинуть Беларусь. Последний раз данное предложение поступило вчера в 11 часов вечера.

"Меня "предупредили" о принятом решении: задержать меня в жесткой форме с применением максимального насилия. Мне предлагали даже чартерный рейс, чтобы выехать в одну из стран, а также дипломатический автомобиль, чтобы я немедленно покинул Беларусь и не присоединялся к Координационному совету",

- слова Латушко.

В свою очередь, экс-министр не планирует покидать Беларусь, но увез оттуда своих родных.

"Радио Свобода" передает, что Латушко находится под охраной, однако накануне он заявил BBC, что его охраной "никто не занимается".

Почему пошел против системы?

Вчера, 19 августа, "Медуза" взяла интервью у Латушко, спросив о том, не послужило ли толчком высказаться о происходящем то, что в Минкульте его попросили сигнализировать о любом инакомыслии в театре. Он ответил, что это был только "один из факторов", а также отметил, что протесты планировалось подавить уже до прошлой субботы.

"Как можно сказать директору учреждения культуры - не важно, национального, республиканского - просто вызвать против своих же сотрудников представителей правоохранительных органов, чтобы подавить протесты? До какого абсурда нужно дойти, чтобы давать такие поручения? Где это возможно? Вы можете себе такое представить? Я не могу", - приводит слова Латушко издание.

По его словам, своим подчиненным указ давал министр культуры. Однако Латушко отметил, что, очевидно, не по своей инициативе.

"Насколько мне известно, подобная позиция была доведена до всех министров", - отметил бывший директор театра.