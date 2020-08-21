ФОТО: Пресс-фото

Индексация пенсий из года в год была и остается актуальной проблемой, и в этом году Министерство благосостояния снова объявило, что 1 октября 2020 года повышение будет - будут проиндексированы пенсии и пособия (в связи с утратой трудоспособности в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания) или их части, не превышающие 454 евро.

Согласно закону, пенсии пересматриваются путем оценки среднего размера страховых взносов из заработной платы в стране за предыдущий год. Часть пенсий, превышающая этот размер, не индексируется. Для сравнения - в 2019 году порог индексации составлял 420 евро.

В полном объеме пенсии индексируются для политически репрессированных, инвалидов I группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в то время как к пенсиям по выслуге лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и другим пособиям, назначенным или пересчитанным до 30 сентября 2020 года, будет применен индекс 1,0380 . В свою очередь, пенсии по возрасту, как и в предыдущие годы, будут иметь различные индексы в зависимости от накопленного страхового стажа. Чем он больше, тем выше будет применяться индекс и тем большего увеличения пенсии можно ожидать.

ФОТО: Пресс-фото

Для получателей пенсий по возрасту со стажем страхования до 29 лет будет применяться индекс 1,0380, а для лиц с трудовым стажем от 30 до 39 лет или если пенсия по возрасту назначена за работу во вредных условиях - индекс 1,0446. Если же стаж работы превышает 40 и 45 лет, то при перерасчете пенсий будут использоваться индексы 1,0512 и 1,0578 соответственно.

Если посмотреть на планируемое увеличение размера пенсий в реальном выражении, то получится, что, например, получатель пенсии в 350 евро со стажем страхования до 29 лет с 1 октября будет получать 363,30 евро (на 13,30 евро больше), а для пенсионеров с трудовым стажем более 45 лет пенсия в 350 евро увеличится на 20,23 евро.

В этом году будут также проиндексированы надбавки к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховые периоды, накопленные до 31 декабря 1995 года. Таким образом, вместо 1,07 евро в будущем будет выплачиваться 1,11 евро за каждый год стажа, а люди, получавшие 1,61 евро, с октября будут получать 1,67 евро.

Напоминаем, что цель индексации пенсий - обеспечить защиту пенсий и пособий от падения покупательной способности. В связи с индексацией пенсионерам ничего не нужно делать самостоятельно - перерасчет пенсий будет осуществлять Государственное агентство социального страхования (VSAA), и это произойдет автоматически.