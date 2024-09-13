Вы спрашиваете, травматолог-ортопед отвечает: 10 вопросов читателей о здоровье суставов

- Мне 50 с лишним лет, и я всю жизнь увлекаюсь народными танцами. Особых проблем нет. Я также посещаю спортивный клуб, поэтому нагрузка иногда бывает большой, в основном на колени и голеностопы. Какие еще занятия и упражнения вы могли бы порекомендовать?

- Как травматолог-ортопед я не могу советовать занятия и упражнения, но я бы рекомендовал проконсультироваться с реабилитологом или физиотерапевтом, который, безусловно, может это сделать.

- Над коленным суставом появилось мышечноподобное образование. Как такое возможно и как это лечить?

- Скорее всего, это синовит, или скопление избыточной жидкости в коленном суставе. В таких случаях часто возникают трудности с разгибанием коленного сустава до конца, проблемы при приседании. Я бы посоветовал вам обследовать колено у специалиста и сделать МРТ.

- У 15-летнего мальчика выскочило колено и вернулось на место. Почему это происходит? К какому специалисту следует обратиться за помощью?

- Я думаю, что это, скорее всего, вывих колена. Возможно, порвался мениск, который выскакивает и возвращается на место. Ощущения в обоих случаях очень похожи. Чтобы выяснить истинную причину, рекомендую обратиться к травматологу-ортопеду, чтобы он осмотрел ваше колено, а также сделать рентген и МРТ.

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