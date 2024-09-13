MAGNEFlex предлагает читателям TVNET отличную возможность - пришлите вопрос о здоровье суставов и получите ответ от травматолога-ортопеда доктора Андрея Передистого.
Вы спрашиваете, травматолог-ортопед отвечает: 10 вопросов читателей о здоровье суставов
Ответы и советы врача будут полезны как авторам вопросов, так и всем тем, кто хочет иметь здоровые и крепкие суставы.
Мы обобщили ответы еще на 10 присланных вопросов.
- После операции по замене коленного сустава у меня возникли боли. Визиты к ортопеду и обследования не помогают. Что делать?
- У меня два встречных вопроса: когда была проведена операция и когда появились послеоперационные боли?
Следует иметь в виду, что в течение первых 12-16 месяцев после операции может ощущаться боль, после чего она уменьшается.
Если боль усиливается, пациенту следует обратиться к специалисту, сделать рентген, и только после этого можно будет сделать вывод (заключение) и дать рекомендации.
- Мой ребенок занимается народными танцами, и уже 3-4 года у него сильно болит колено. Сделали рентген. Травматолог сказал, что там все в порядке, что ребенок растет и беспокоиться не о чем. Иногда после танцев его приходится нести домой, потому что он не может идти. Как долго с этим придется жить?
- Если ребенок младше 15 лет, физические нагрузки, такие как прыжки, бег или танцы, могут вызвать проблемы у растущего организма, поскольку в процессе роста перегружается передняя часть коленных суставов.
Это называют болезнью Осгуда-Шляттера. Возможно, когда процесс роста завершится, жалобы пройдут.
Однако уже сейчас не помешает сделать магнитно-резонансную томографию коленного сустава.
- Проведена корригирующая операция на колене. Нужно ли мне через какое-то время вынимать вставленное "железо", если после операции, проведенной почти год назад, боль не утихает.
- Металлическую конструкцию, или так называемое "железо", можно вынимать не ранее чем через год. Если боль в колене сохраняется, это может быть связано не с самой металлической конструкцией, а с дегенеративным процессом в коленных суставах, который вызвала операция. Необходимо повторно обследовать колено и проконсультироваться со специалистом, чтобы оценить ситуацию и выяснить причину боли в коленном суставе.
- Есть ли какие-либо рекомендации по поводу того, что делать или применять, если проблема в основном в связках. У меня были воспаления связок (ахилла, теперь обоих локтей). Разрыв ахилла, связок плеча.
Порой после небольшого растяжения связки "растягиваются" и долго болят. Локти периодически болят уже 2 года, не проходят даже после инъекций плазмы.
- Разрыв связок может произойти как по генетическим или другим причинам, так и без особых причин.
В группе риска находятся мужчины старше 45 и женщины старше 50 лет.
Если эти проблемы не исчезают, единственным решением, вероятно, являются регулярные физические упражнения, растяжка, а также не помешает прием пищевых добавок.
- Мне 57 лет, я веду подвижный образ жизни, работаю на ногах и заметила, что когда мне нужно опереться коленями о землю, всегда возникает ощущение, что между землей и коленом правой ноги в одном месте как-будто маленький камень, что вызывает глубокую, острую боль. Почему так происходит и как я могу исправить ситуацию?
- Рекомендую провести ультразвуковое исследование коленного сустава, потому что, исходя из описания, я могу предположить, что боль вызвана воспалением слизистой сумки, расположенной собственно перед надколенником, или препателлярным бурситом. Если этот диагноз подтвердится, то для лечения применяются блокады, кортизон, а в некоторых случаях - хирургическое вмешательство и резекция слизистой сумки.
- Мне 62 года, и уже около 3 месяцев у меня болит правый коленный сустав, но только при движении, особенно при приседании. Я не могу полностью выпрямить ногу. Боль не невыносимая, но беспокоит. По результатам МРТ у меня обнаружили разрыв латерального мениска и симптоматическую кисту области Notch. Действительно ли артроскопия колена является единственной альтернативой удалению кисты?
- В данном случае, вероятно, целесообразно радикальное лечение - артроскопия колена, возможно, частичная резекция или частичное удаление наружного мениска или латерального мениска и, возможно, резекция кисты.
- Я страдаю артритом уже около 10 лет, а недавно мне поставили диагноз "остеоартрит обоих коленей". Колени болят - то одно, то другое, а иногда оба одновременно. Болят икры ног. Мне трудно передвигаться, и я не могу спать по ночам, потому что ноги "ломит".
К какому специалисту обращаться в данном случае? Помогают ли блокады надолго или только на месяц. И могут ли быть какие-то последствия после них?
- Трудно дать конкретные советы, не видя рентгеновских снимков, но, исходя из того, что вы рассказали, и учитывая жалобы и констатированный остеоартрит коленных суставов, я рекомендовал бы вам встать на очередь на операцию по эндопротезированию коленных суставов, и, вероятно, врач также должен скорректировать противовоспалительную терапию.
- Мне 50 с лишним лет, и я всю жизнь увлекаюсь народными танцами. Особых проблем нет. Я также посещаю спортивный клуб, поэтому нагрузка иногда бывает большой, в основном на колени и голеностопы. Какие еще занятия и упражнения вы могли бы порекомендовать?
- Как травматолог-ортопед я не могу советовать занятия и упражнения, но я бы рекомендовал проконсультироваться с реабилитологом или физиотерапевтом, который, безусловно, может это сделать.
- Над коленным суставом появилось мышечноподобное образование. Как такое возможно и как это лечить?
- Скорее всего, это синовит, или скопление избыточной жидкости в коленном суставе. В таких случаях часто возникают трудности с разгибанием коленного сустава до конца, проблемы при приседании. Я бы посоветовал вам обследовать колено у специалиста и сделать МРТ.
- У 15-летнего мальчика выскочило колено и вернулось на место. Почему это происходит? К какому специалисту следует обратиться за помощью?
- Я думаю, что это, скорее всего, вывих колена. Возможно, порвался мениск, который выскакивает и возвращается на место. Ощущения в обоих случаях очень похожи. Чтобы выяснить истинную причину, рекомендую обратиться к травматологу-ортопеду, чтобы он осмотрел ваше колено, а также сделать рентген и МРТ.
У вас есть вопрос о здоровье суставов? Задайте его эксперту! Отправьте свой вопрос на электронную почту konkurss@tvnetgrupa.lv.
Автор самого интересного вопроса, который выберет доктор Андрей Передистый, получит подарочный сертификат на 60 евро на визит к нему или к другому специалисту клиники ORTO. С победителем свяжутся лично по электронной почте до 15 сентября 2024 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!