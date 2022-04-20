Нормундс Круминьш: Мы стоим на пороге революции в логистике

Мыслить нестандартно

Хорошие знания иностранных языков, способность быстро адаптироваться, работать в динамически меняющихся условиях и решительно принимать решения – председатель правления Латвийской ассоциации логистики перечисляет качества, которые помогут сделать успешную карьеру в логистической отрасли.

«В логистическом бизнесе стратегически важным является планирование. Однако планы требуется регулярно пересматривать, так как ситуация меняется, и решения нужно принимать незамедлительно. Например, судно застревает в Суэцком канале, не хватает контейнеров, нет автотранспорта, происходят валютные колебания и т.д. Что делать?» – задает риторический вопрос Н. Круминьш. Именно такой динамичной и интересной является повседневная реальность специалиста по логистике. Поэтому стоическая, характерная для северянина стрессоустойчивость также очень пригодится.

В условиях изменений, происходящих в логистической отрасли, необходимы нестандартно мыслящие новые специалисты, которые создают и внедряют инновационные решения, ориентируются в новейших технологиях, так как и в этой сфере все больше процессов будет автоматизироваться, роботизироваться, проводиться с помощью программых приложений. С развитием цифровых услуг в логистике появляется совершенно новый аспект бизнеса – цифровая логистика. «Как доставить чертеж предприятию печати 3D, не нарушая авторские права? В бизнесе возникают все новые измерения, и для них нужно находить эффективные решения», – говорит он. Необходимость успешно конкурировать на глобальном рынке никуда не исчезла и для производителей традиционных латвийских товаров. Для крупных рынков Европы наши соседи литовцы на несколько сотен километров ближе. Даже с точки зрения расходов на транспорт, их товары и продукты являются более конкурентоспособными. Поэтому постоянно необходимо искать новые и эффективные способы, как доставлять произведенную в Латвии продукцию на мировые рынки быстро и эффективно, помогая нашим предприятиям стать глобально узнаваемыми и конкурентоспособными.

«От ручек, хлеба и молока до цифровых услуг. Всему, что где-то производится и покупается, необходима логистика. Логистика повсюду», –признает Н. Круминьш.

У чистого стола

Отрасль в данный момент находится на пороге больших перемен. Еще до Covid на глобальном рынке логистики и перевозок не хватало квалифицированных специалистов, а глобальная пандемия еще больше обострила ситуацию. «С началом пандемии Covid многие предприятия начали искать решения для перемещения мощностей производства и дистрибуции поближе к рынкам сбыта. Стремительно росли цены на фрахт. В крупнейших портах мира по-прежнему наблюдаются пробки из стоящих там сотен судов – отсутствуют ресурсы и возможность их своевременно разгрузить, обработать грузы. В свою очередь, в отрасли автотранспорта очень не хватает водителей – европейский рынок труда стареет, и эта профессия молодежи уже не кажется привлекательной. В Европе в конце прошлого года эта нехватка уже превысила 400 тысяч. Это означает, что необходимы новые решения для движения бизнеса. В настоящее время не ясно, как закончатся начатые Россией военные действия на Украине, но уже однозначно понятно, что сотрудничество с восточными рынками, если оно вообще состоится, будет отличаться от прежнего. И это потребует совершенно новых решений. Так сказать, «стол вытерт». Старый порядок больше не дает желаемых результатов, и для большинства западных компаний необходимо создать совершенно новые логистические системы», – обозначает проблемы Н. Круминьш. Для осуществления этого необходимы новые и образованные специалисты.

Образование в области логистики, управления международными экономическими связями, таможни и налогов обеспечивает Факультет инженерной экономики и управления Рижского технического университета (РТУ).