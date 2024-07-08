Повышенное артериальное давление? Как снизить давление без применения медикаментов

Качественный сон – это приоритет

Плохое качество сна – когда вы спите менее 6 часов в течение длительного времени, когда ваш сон неустойчив и вы не можете заснуть после пробуждения среди ночи – может способствовать повышению артериального давления.

Чтобы нормализовать артериальное давление, необходимо качественно выспаться. Один из способов сделать это — установить график сна: каждый день ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Для хорошего сна также очень важно, чтобы в спальне не было ни слишком жарко, ни слишком холодно, и было темно. Лучше прочитать книгу перед сном, чем смотреть телевизор или проводить время в телефоне. Также не рекомендуется ложиться спать с полным желудком или если вы голодны. После хорошего ночного сна организм отдохнет и повышенное артериальное давление снизится.

Избегать стресса

Стресс может способствовать повышению артериального давления, поэтому делайте все возможное, чтобы успокоить свой разум и тело.

Планируя день, следует выделять время для отдыха, учиться думать о себе и определять свои жизненные приоритеты.