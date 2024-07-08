Повышенное артериальное давление? Как снизить давление без применения медикаментов

Высокое артериальное давление опасно для жизни, поскольку оно может привести к хроническим проблемам со здоровьем, а также к сердечному приступу, поэтому очень важно поддерживать его близко к нормальному диапазону, который составляет около 120/80 мм рт.ст. Один из способов снизить артериальное давление — начать принимать лекарства, назначенные врачом, но в таком случае вам придется принимать лекарства каждый день до конца жизни, и, возможно, со временем дозу придется только увеличить. Если ситуация не критическая, артериальное давление можно значительно снизить, внеся очень небольшие изменения в свой образ жизни, что, в свою очередь, пойдет на пользу всему организму и общему самочувствию.
Лишние килограммы прочь
Артериальное давление тесно связано с весом – когда вес увеличивается - увеличивается давление, когда вес снижается – снижается и давление. Часто у людей с избыточным весом также наблюдаются нарушения дыхания во сне, например апноэ во сне, что еще больше повышает артериальное давление. Поэтому,
если у вас избыточный вес и повышенное давление - желательно внести изменения свой рацион, чтобы избавиться от лишних килограммов. Считается, что потеря 1 килограмма веса снижает артериальное давление на одну единицу.
Для снижения веса следует стараться не есть жареную и жирную пищу, употреблять меньше сахара, белой муки и отказаться от перекусов чипсами, конфетами и другими вредными перекусами. Вместо них следует есть овощи, фрукты, зелень, нежирное мясо и рыбу.
Следует регулярно двигаться
Физическая активность помогает стимулировать кровоток, увеличить мышечную массу, снизить вес, нормализовать артериальное давление и улучшить общее состояние здоровья. Идеально, если вам удастся сделать движение частью своей повседневной жизни – вместо лифта поднимайтесь по лестнице, ходите на работу пешком или катайтесь на велосипеде.
Минимум 5 дней в неделю вам также нужна целевая 30-минутная тренировка, когда вы можете заниматься спортом, быстрой ходьбой, скандинавской ходьбой, кататься на велосипеде, танцевать или плавать, а еще лучше, если два раза в неделю в дополнение к этим занятиям будут интенсивные силовые тренировки.
По мере того, как вы становитесь более физически активными, вы должны наблюдать улучшение показателей артериального давления. Следует помнить, что физическая активность снижает артериальное давление, только если она регулярна – если неделями предаваться лени после нормализации артериального давления, артериальное давление снова повысится.
Соли – только немного
Уменьшив количество соли, которую вы едите ежедневно, даже на щепотку, можно улучшить здоровье сердца и снизить артериальное давление.
В полуфабрикатах и готовых продуктах, продаваемых в магазинах, много соли, поэтому важно научиться читать этикетки на продуктах, поскольку на этикетках указано количество соли на 100 грамм продукта.
Когда вы начнете исследовать, вы можете быть очень удивлены тем, сколько соли содержат эти продукты! Лучше всего готовить еду дома, ведь тогда вместо соли можно будет добавить специи и зелень. Хотя поначалу еда с меньшим количеством соли будет отличаться от обычной по вкусу, со временем вы привыкнете и сможете почувствовать вкус настоящих продуктов. Они намного насыщеннее и вкуснее, чем соль! Однако самым большим преимуществом будет то, что показатель артериального давления будет ближе к нормальному диапазону.
Качественный сон – это приоритет
Плохое качество сна – когда вы спите менее 6 часов в течение длительного времени, когда ваш сон неустойчив и вы не можете заснуть после пробуждения среди ночи – может способствовать повышению артериального давления.
Чтобы нормализовать артериальное давление, необходимо качественно выспаться. Один из способов сделать это — установить график сна: каждый день ложиться спать и вставать в одно и то же время.
Для хорошего сна также очень важно, чтобы в спальне не было ни слишком жарко, ни слишком холодно, и было темно. Лучше прочитать книгу перед сном, чем смотреть телевизор или проводить время в телефоне. Также не рекомендуется ложиться спать с полным желудком или если вы голодны. После хорошего ночного сна организм отдохнет и повышенное артериальное давление снизится.
Избегать стресса
Стресс может способствовать повышению артериального давления, поэтому делайте все возможное, чтобы успокоить свой разум и тело.
Планируя день, следует выделять время для отдыха, учиться думать о себе и определять свои жизненные приоритеты.
Возможно, медитация или прогулка помогут побороть стресс, но избавиться от него можно и на тренировках по боксу. Как только вы найдете метод, который лучше всего помогает снять стресс, вы сможете использовать его всякий раз, когда вам это будет необходимо. Преодолев стресс, организм расслабится и артериальное давление снизится. Биологически активные добавки, такие как AteroLip Rythmo, которые заботятся о работе сердечно-сосудистой системы – способствуют нормализации сердечного ритма и снижению артериального давления, а также снимают усталость и слабость.
Важно!
Артериальное давление следует регулярно контролировать путем проведения измерений, поскольку только тогда можно сделать выводы, работают ли выбранные методы и нормализуется ли давление.
Если вы наблюдаете положительную динамику -вам следует продолжить начатое, ведь как только вы вернетесь к старым привычкам, давление снова поднимется.
Следует помнить, что артериальное давление имеет тенденцию подпрыгивать вверх и вниз, поскольку на него влияет множество различных повседневных событий и условий. Чтобы наблюдения были объективными, лучше всего проводить измерения каждый день в одно и то же время утром и вечером.
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